Un video difundido en redes sociales registra el instante en que un tigre ataca y mantiene sometido a un hombre que está en el suelo. El hecho provocó momentos de pánico entre los visitantes del parque.

Un hombre fue atacado por un tigre mientras intentaba tomarse una foto con el animal: el momento quedó registrado en video, ¿qué pasó?

El incidente ocurrió en el parque zoológico Yorkshire Wildlife Park, ubicado en el condado de Yorkshire, Inglaterra. Desde el recinto confirmaron el ataque del felino e informaron sobre los protocolos de emergencia activados tras la reacción inmediata del personal.

Hombre es atacado por un tigre en un zoológico de Inglaterra Foto: Screenshots de redes sociales.

“Podemos confirmar que hoy se ha producido un incidente grave en el recinto de los tigres”, se lee en el comunicado publicado en su página web oficial.

Añadieron que los protocolos de respuesta fueron activados inmediatamente y los servicios de emergencia se encuentran actualmente en el lugar de los hechos. Sin embargo, la policía de South Yorkshire informó que el hombre murió; así lo reportó Sky.

Por el momento, la causa que llevó al hombre a vivir esta tragedia no ha sido definida por las autoridades; sin embargo, versiones preliminares citadas por los medios ingleses indican que todo inició por la imprudencia del hombre al entrar al sector privado del animal.

El momento exacto del ataque quedó captado en cámaras y se puede apreciar cómo el felino somete al hombre en el suelo, cuando estaba en lo que parece ser su hábitat natural.

A continuación, el video:

🇬🇧 | Las autoridades británicas evacúan el Yorkshire Wildlife Park tras el ataque de un tigre a un individuo que saltó a su recinto. Un amplio operativo policial y sanitario ha intervenido de urgencia en el Yorkshire Wildlife Park de Doncaster, Inglaterra, después de que un varón vulnerase las medidas de seguridad y accediera deliberadamente al interior de la jaula de los tigres. El individuo ha resultado gravemente herido tras ser embestido por uno de los felinos de las instalaciones. https://t.co/v7bQKqwcpQ — HerQles (@herqles_es) October 10, 2026

Hombre es atacado por un tigre en un zoológico de Inglaterra Foto: Screenshots de redes sociales.

Aunque las ambulancias y las autoridades tomaron acción inmediata, no bastó para salvar la vida del hombre. Entre tanto, también se debate el destino de la vida del animal.

Versiones de los transeúntes citadas por medios locales reportaron que se oyó un disparo, lo que apuntaría a un bote de gas o dardo tranquilizante lanzado hacia el animal para controlar la situación.

Tras el ataque, los demás asistentes del recinto fueron obligados a salir inmediatamente: “Nos han obligado a irnos a todos. Al salir, tienes que pasar por delante del recinto de los tigres y han colocado lonas negras por todas partes, así que no se ve nada”, dijeron.

El destino del animal no ha sido aclarado. Inicialmente, las autoridades afirmaron sobre la vida del hombre que, aunque en un principio se reportó gravemente herido, luego se confirmó como muerto.

“Estamos colaborando estrechamente con las autoridades para determinar con exactitud qué sucedió. La seguridad y el bienestar de nuestros visitantes, personal y animales siguen siendo nuestra máxima prioridad. El parque ya está cerrado y permanecerá cerrado el domingo 11 de octubre”, concluyó el zoológico.