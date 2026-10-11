Definieron si sacrificarán o no a Altai, el tigre que mató a un hombre en zoológico de Inglaterra: Comunicado oficial

Quedó completamente definido el futuro del tigre que mató a un hombre en el zoológico Yorkshire Wildlife Park de Inglaterra, luego de que este entrara, por voluntad propia, al territorio donde se encontraba el animal.

Al conocerse el fatal desenlace del hombre, una de las incógnitas más relevantes del caso era ¿qué pasará con el animal?

Conmoción en Inglaterra por la muerte de un hombre tras ser atacado por un tigre en un zoológico; videos del momento exacto

El sábado circularon imágenes impactantes del ataque del tigre a un hombre, que decidió entrar a la zona de estos animales alertando a todos los presentes y también a los encargados del zoológico.

El tigre atacó al intruso, quien no pudo zafarse del animal y resultó muerto a causa de las graves heridas.

Varios asistentes al parque testificaron, entre ellos Karmelle Pelham, una mujer de 39 años, quien relató el momento exacto en el que evacuaron el parque.

“Había una gran lona negra cubriendo el recinto de los tigres”, relató la asistente que salió del lugar instantes después de que se escucharan disparos en el recinto.

En su testimonio también reconoció al equipo del zoológico que activó el protocolo de emergencia.

Yorkshire Wildlife Park. Foto: Página / Yorkshire Wildlife Park - API

El tigre no murió inmediatamente ni se le aplicó la eutanasia, luego de los informes del zoológico, pues identificaron que los disparos obedecían a los dardos tranquilizadores que dominaron al felino.

“Nuestro equipo de cuidadores y el personal de respuesta a emergencias actuaron con extrema rapidez y profesionalismo, activando de inmediato los protocolos de seguridad de nivel crítico”, dijo el zoológico a través de un comunicado.

Hombre es atacado por un tigre en un zoológico de Inglaterra Foto: Screenshots de redes sociales.

Detallaron: “Los especialistas ingresaron al área para intentar rescatar al individuo, utilizando bengalas, disparos de fogueo para dispersar a los animales y maniobras de distracción para asegurar la zona de forma inmediata”.

Revelaron nuevos videos de los momentos antes de la tragedia, los cuales antecedieron el acceder del hombre al hábitat del felino.

Con el pasar de las horas, se conoció que el felino respondía al nombre de Altai y, poco a poco, empezó a crecer la incertidumbre sobre su destino. Y fue este domingo cuando el propio zoológico confirmó el desenlace: no será sacrificado.

Comunicado oficial del zoológico

“Nos gustaría agradecer a todos los que han expresado su preocupación tras el trágico incidente de ayer.

Nuestros pensamientos y nuestro más sentido pésame siguen estando con la familia y los seres queridos del hombre que lamentablemente perdió la vida.

El parque permanecerá cerrado hoy mientras el equipo de personal, que se vio profundamente afectado por los acontecimientos, recibe apoyo especializado.

Muchas, muchas personas se han puesto en contacto con nosotros para preguntar por Altai, el tigre. Podemos tranquilizar a todos confirmando que se encuentra a salvo, en buen estado de salud y que no será sacrificado a raíz de este incidente".

Comunicado oficial de Yorkshire Wildlife Park. Foto: Comunicado oficial de Yorkshire Wildlife Park