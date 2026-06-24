Científicos piden cautela tras el hallazgo que se dio por un acontecimiento de violencia cataclísmica

Acontecimiento de violencia cataclísmica permitió a los científicos hallar una de las fronteras más misteriosas del universo: pidieron cautela

Un evento extremo ocurrido a miles de millones de años luz podría haber permitido a los científicos acercarse como nunca antes a uno de los mayores enigmas del cosmos. Un equipo internacional de investigadores asegura haber detectado por primera vez señales procedentes de las inmediaciones del llamado “horizonte de sucesos”, la frontera de un agujero negro a partir de la cual nada puede escapar.

Científicos quedaron deslumbrados: descubren el origen que extrañas nubes cerca del agujero negro supermasivo Sagitario A*

El hallazgo fue dado a conocer en un estudio publicado este miércoles y abre una nueva ventana para comprender el comportamiento de estos objetos celestes, considerados entre los más enigmáticos del universo.

El punto de no retorno de un agujero negro

El horizonte de sucesos es conocido por los astrónomos como el límite definitivo de un agujero negro. Una vez que cualquier objeto, partícula o incluso la luz cruza esta frontera, queda atrapado por una fuerza gravitacional tan intensa que no puede regresar.

Un fenómeno extraordinario permitió obtener pistas sobre una zona considerada inaccesible para la observación. Foto: Getty Images/iStockphoto

Precisamente por esta característica, estudiar lo que ocurre en sus proximidades ha representado un enorme desafío para la ciencia durante décadas. La ausencia de luz y señales directas convierte esta región en uno de los entornos más difíciles de observar.

Sin embargo, una colisión de proporciones extraordinarias permitió obtener información inédita sobre esta misteriosa frontera cósmica.

La poderosa fusión que captó la atención de los investigadores

El descubrimiento fue posible gracias al análisis de la fusión de dos agujeros negros. Cuando estos gigantes del espacio chocan, liberan enormes cantidades de energía en forma de ondas gravitacionales que se propagan por el universo.

Estas ondulaciones del espacio-tiempo fueron predichas hace más de un siglo por la teoría de Einstein, aunque solo han podido detectarse de manera directa durante la última década gracias al desarrollo de instrumentos especializados.

En esta ocasión, los investigadores estudiaron las ondas gravitacionales más potentes registradas hasta la fecha. El fenómeno, denominado GW250114, fue detectado en enero de 2025 por el observatorio LIGO, en Estados Unidos.

Señales provenientes de una región jamás explorada con tanto detalle

Según el estudio publicado en la revista Nature, los científicos lograron aislar la fase final de la señal producida durante la fusión (uno de los eventos más violentos y energéticos conocidos en el universo). Esta etapa, conocida como “ondas directas”, contiene información extremadamente valiosa sobre las condiciones que rodean a los agujeros negros en los momentos previos a su unión definitiva.

Al analizar estos datos, los investigadores afirman haber obtenido información procedente de regiones más cercanas al horizonte de sucesos que nunca antes.

Las "ondas directas" ofrecieron nuevas pistas sobre cómo la gravedad moldea el espacio alrededor de estos objetos. Foto: M. D. GORSKI/AARON M. GELLER,

Los resultados también permitieron observar cómo los agujeros negros deforman el espacio que los rodea mientras giran, un fenómeno clave para comprender mejor la gravedad extrema que domina estos objetos.

A pesar del entusiasmo generado por el hallazgo, varios científicos consultados por la AFP que no participaron en la investigación han pedido cautela. Aunque consideran que los resultados son prometedores, señalan que será necesario contar con nuevas observaciones y estudios para confirmar plenamente las conclusiones del equipo investigador.

*Con información de AFP.