Cuatro trucos del iPhone que quizá no conocía: así puede aprovechar mejor el teclado sin instalar aplicaciones

Los iPhone se han convertido en una herramienta útil y ampliamente utilizada para realizar diferentes actividades cotidianas. Además de permitir hacer llamadas, enviar mensajes, tomar fotografías y acceder a internet, estos dispositivos de Apple cuentan con funciones que pueden ayudar a organizar tareas, automatizar procesos y aprovechar mejor el tiempo.

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Sin embargo, algunas de estas herramientas permanecen ocultas entre los diferentes menús del sistema operativo o no son conocidas por todos los usuarios. Por esta razón, conocer algunas de las funciones disponibles puede permitirles sacar mayor provecho al teclado del teléfono sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

¿Cómo sacarle más provecho a su iPhone?

De acuerdo con los trucos compartidos por el creador de contenido en Instagram, Santi Menendez, una de las primeras alternativas consiste en mantener presionada la barra espaciadora para mover el cursor con mayor precisión. Además, si se presiona la tecla Shift antes de deslizar el dedo, es posible seleccionar y deseleccionar texto de manera más sencilla.

Otra función útil permite seleccionar rápidamente una parte del texto: al mantener presionada la tecla Shift y tocar otro punto del contenido, el iPhone selecciona todo lo que se encuentra entre el cursor y el lugar elegido, facilitando la edición de documentos y mensajes.

Además, para facilitar la escritura con una sola mano, el iPhone permite deslizar el dedo de una letra a otra sin levantarlo hasta completar cada palabra. Además, al mantener presionado el ícono del globo, es posible desplazar el teclado hacia uno de los lados de la pantalla para acceder con mayor facilidad a todas las teclas.

Así se ve la alternativa para elegir el teclado y escribir con una sola mano. Foto: Pantallazo celular iPhone

En sistemas operativos iOS 27, Siri también puede ayudar a revisar la ortografía de un texto mediante una instrucción de voz. Además, el sistema permite deshacer una acción deslizando tres dedos hacia la izquierda y rehacerla con un movimiento hacia la derecha, facilitando la edición de textos.