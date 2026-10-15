El efectivo truco para comprar vuelos baratos de ida y vuelta: funciona en cualquier época del año

Viajar es uno de los pasatiempos favoritos de muchas personas, pues permite conocer nuevos destinos, acercarse a otras culturas y vivir experiencias diferentes a las de la rutina diaria. Ya sea una escapada de fin de semana, unas vacaciones en la playa o una aventura en otro país, recorrer lugares desconocidos es una alternativa para disfrutar del tiempo libre.

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Sin embargo, hacerlo requiere planificación, especialmente al momento de comprar los tiquetes aéreos. Para facilitar esta tarea, existe una herramienta de Google que permite comparar precios y explorar alternativas antes de tomar una decisión.

Se trata de Google Travel, un servicio que ayuda a los usuarios a buscar destinos y organizar sus viajes. Una de sus principales funciones es ‘Vuelos’, que permite consultar diferentes opciones de transporte aéreo sin tener que visitar, una por una, las páginas de las aerolíneas.

¿Cómo encontrar vuelos baratos con Google?

El primer paso consiste en ingresar a Google Vuelos desde el navegador. Allí se deben indicar la ciudad de origen, el destino y las fechas previstas para el viaje. A partir de estos datos, la plataforma muestra las alternativas disponibles y sus respectivas tarifas.

Así se ve la herramienta Vuelos de Google. Foto: Captura de pantalla Google Travel

Si existe flexibilidad para elegir los días de salida y regreso, conviene revisar el calendario de precios y comparar fechas cercanas. En algunos casos, modificar el itinerario por uno o dos días puede ayudar a encontrar tiquetes más económicos.

Una vez realizada la búsqueda, es posible utilizar los filtros para organizar los resultados según las aerolíneas, la duración del trayecto, el número de escalas y otros criterios. Además del valor del pasaje, es importante revisar las condiciones del equipaje y los posibles cobros adicionales, dado que pueden aumentar el costo final del viaje.

Otra función útil es el seguimiento de precios. Al activarlo, el usuario puede recibir notificaciones cuando se registren cambios en las tarifas de una ruta. Dependiendo de la búsqueda, también es posible hacer seguimiento a fechas específicas o mantener un margen de flexibilidad para encontrar otras opciones.

Persona comprando vuelos desde el computador. Foto: Getty Images

Finalmente, cuando encuentre una tarifa que se ajuste a su presupuesto, se recomienda consultar la página de la aerolínea o del proveedor para verificar el precio definitivo, las condiciones de compra y los servicios incluidos. De esta manera, podrá comparar las alternativas con mayor información antes de reservar.

Aunque Google Vuelos facilita la búsqueda y el seguimiento de tarifas, los precios pueden cambiar según la disponibilidad y las condiciones de cada aerolínea. Por eso, comparar fechas, revisar los detalles del tiquete y comprobar el valor final antes de pagar son pasos importantes para planificar un viaje sin exceder el presupuesto.