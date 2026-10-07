Directora ejecutiva de Xbox confirma que Project Helix será más que una consola: estas son sus pistas

La próxima generación de Xbox comienza a tomar forma con una estrategia que va más allá de presentar un único equipo. Project Helix, nombre con el que se conoce al hardware de próxima generación, será el punto de partida de una familia de dispositivos.

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Una Xbox para diferentes formas de jugar

La confirmación llegó de Asha Sharma, directora ejecutiva de Xbox, durante una reunión interna con empleados. Según el reporte de Windows Central, la compañía contempla varios equipos para su décima generación, aunque habrá una consola principal antes de ampliar la oferta.

“Nos estamos moviendo a una familia de dispositivos para la Gen-10. No hay un dispositivo que encaje para todos. Sin duda tendremos una gran consola primero, pero también sabemos que muchos jugadores estarán en movimiento”, afirmó Sharma.

Directora ejecutiva de Xbox confirmó nuevos planes para la próxima generación de la compañía. Foto: Microsoft - Xbox

La declaración abre la puerta a que Xbox amplíe su propuesta hacia dispositivos para jugar fuera de casa. Sin embargo, Sharma no confirmó que exista una portátil específica ni entregó características de esos posibles equipos.

La ejecutiva también explicó que Microsoft no necesariamente fabricará todos los productos por cuenta propia.

“Hay cosas que somos los mejores del mundo para fabricar, y hay otras en las que colaboraremos. Así que iremos compartiendo más detalles sobre ello a medida que avancemos nuestros planes”, señaló.

El sistema de Xbox también cambiará

Project Helix no solo representa un nuevo hardware. Sharma aseguró que el software que acompañará a estos equipos también está avanzando.

“El sistema operativo comienza a verse bien. Estamos muy ilusionados con eso”, afirmó la directora de Xbox.

Project Helix avanza no solo en el desarrollo de sus equipos, sino también en el software. Foto: Getty Images / Xbox

Esto resulta relevante porque la próxima generación apunta a una integración más cercana entre Xbox y PC. La compañía ya ha señalado que su siguiente consola podrá ejecutar juegos de PC, mientras busca ofrecer una experiencia más sencilla para quienes juegan en diferentes dispositivos.

Xbox todavía apuesta por sus consolas actuales

Mientras prepara Helix, Microsoft no pretende abandonar las Xbox Series X y Series S. Sharma sostuvo que la compañía debe reforzar su negocio de consolas antes de intentar crecer más allá de ellas.

Las Xbox Series X y Series S seguirán siendo parte de los planes de la compañía. Foto: Microsoft

Por ahora, Xbox no ha revelado una fecha definitiva para el lanzamiento de Project Helix. La empresa tampoco ha detallado cuántos dispositivos formarán esta nueva familia ni cuáles serán sus precios.