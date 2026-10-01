Uncharted 5 ya estaría en marcha y este podría ser el nuevo protagonista

Diversos reportes difundidos por los portales MP1st y VGC indican que el estudio Naughty Dog ha comenzado los trabajos para desarrollar Uncharted 5.

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Esta noticia surge una década después de la llegada de la última entrega principal de la saga. Aunque la desarrolladora había pausado la franquicia para centrarse en otras producciones, la intención de continuar con este universo se mantiene vigente.

Cassie podría tomar el relevo de Nathan Drake

Uno de los principales interrogantes está relacionado con el protagonista. El final de Uncharted 4 presentó a Nathan Drake en una etapa más madura de su vida y mostró a Cassie, su hija adolescente.

Cassie Drake podría tomar el protagonismo tras la historia de su padre en Uncharted 4. Foto: PlayStation

A partir de ese punto, los reportes plantean que Cassie podría asumir el papel central en la próxima aventura. Sin embargo, Nathan Drake no desaparecería de la historia. Su participación estaría contemplada, aunque todavía no está claro si tendría un papel secundario o una presencia más importante dentro de la trama.

Un director conocido por la franquicia

El proyecto estaría bajo la dirección de Shaun Escayg, creativo que ya tiene experiencia con la saga.

Escayg estuvo al frente de Uncharted: The Lost Legacy, aventura derivada que fue lanzada para PlayStation 4 en 2017. Su participación supondría el regreso de una figura que ya conoce el universo, sus personajes y las características de este tipo de aventura.

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El juego todavía estaría lejos

Los reportes también apuntan a que Uncharted 5 no sería un lanzamiento cercano. El desarrollo estaría ubicado después de Intergalactic: The Heretic Prophet, otro de los grandes proyectos actuales de Naughty Dog.

Además, Neil Druckmann, responsable del estudio, señaló que no habrá novedades públicas sobre Intergalactic hasta 2027. Esto deja un amplio margen antes de conocer más detalles sobre la nueva aventura de la saga.

Naughty Dog tendría otros proyectos en desarrollo antes de retomar la popular franquicia. Foto: PlayStation

A esto se suma que Naughty Dog tendría contemplados dos proyectos iniciales relacionados con el universo de The Last of Us. Por ahora, no existe una fecha oficial de lanzamiento para Uncharted 5 ni una presentación formal del proyecto por parte del estudio.