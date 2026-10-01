¿Por qué hay la necesidad de cargar el celular aunque todavía tenga batería? La razón detrás de este hábito

Los celulares se han integrado tanto en la vida cotidiana que para muchas personas se han convertido en una extensión de sí mismas. Se llevan a todas partes para mantenerse comunicadas, consultar información y estar al tanto de lo que ocurre a su alrededor. Sin embargo, esta cercanía también puede generar una necesidad constante de tener el dispositivo a la mano, hasta el punto de desarrollar una dependencia.

Tenga cuidado si su celular se calienta: este es el detalle que debe revisar para evitar daños en la batería

Una situación que puede pasar desapercibida es poner a cargar el celular incluso cuando todavía tiene un buen porcentaje de batería. Aunque podría parecer una simple medida de prevención, en algunos casos este comportamiento puede estar relacionado con el temor a quedarse sin el dispositivo disponible.

De acuerdo con lo recogido por Okdiario, esta conducta podría estar vinculada con la nomofobia, un término utilizado para describir el miedo o la ansiedad que puede aparecer cuando una persona no tiene acceso a su celular. Según expertos de Orbium, el uso excesivo del dispositivo puede afectar diferentes aspectos de la vida cotidiana, como las relaciones sociales, el estudio y el trabajo, además de dificultar la concentración y favorecer el aislamiento.

Celular cargando. Foto: Getty Images

Entre las señales que pueden indicar una relación problemática con el teléfono se encuentran la necesidad constante de revisarlo, pasar cada vez más tiempo utilizándolo, sentir ansiedad cuando no está disponible, dormir con el dispositivo cerca, llevar siempre un cargador o intentar reducir su uso sin conseguirlo. También puede presentarse una preferencia por la comunicación digital frente a las interacciones cara a cara.

En situaciones más intensas, esta dependencia puede estar acompañada de irritabilidad, angustia y manifestaciones físicas como temblores, taquicardia o cambios en la respiración. En ese contexto, mantener el móvil siempre cargado puede convertirse en una forma de sentirse más tranquilo ante la posibilidad de estar sin batería y, con ello, perder el acceso al dispositivo.

Mujer mira su celular sentada en un café. Foto: Getty Images

Según especialistas, la terapia cognitivo-conductual es una de las alternativas utilizadas para abordar la nomofobia. Este tratamiento busca ayudar a la persona a reducir progresivamente el tiempo que pasa frente al celular, manejar la ansiedad asociada con la desconexión y recuperar espacios destinados a otras actividades y relaciones presenciales.

Además, puede trabajar sobre los pensamientos y temores relacionados con no tener el teléfono disponible, así como sobre las conductas que llevan a mantenerlo constantemente cerca. Para reconocer estos patrones, una de las estrategias que puede emplearse es llevar un registro diario del uso del dispositivo. Esto permite identificar cuánto tiempo se permanece conectado y qué actividades podrían estar quedando relegadas por el uso del celular.