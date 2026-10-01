‘Ask’ llega a Facebook: esto es todo lo que puede hacer con la nueva herramienta que lanzó Meta

Facebook continúa incorporando cambios para responder a las nuevas formas en que las personas consumen contenido e interactúan en internet. Aunque la plataforma lleva años formando parte de la vida digital de millones de usuarios, Meta sigue renovando sus funciones para ofrecer nuevas maneras de descubrir información, crear contenido y relacionarse dentro de la red social.

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Durante 2026, varias de estas novedades han estado relacionadas con la inteligencia artificial, la personalización y las herramientas destinadas a mejorar la experiencia dentro de los grupos. La compañía busca que los usuarios no solo encuentren publicaciones de su interés, sino que también puedan descubrir conversaciones y comunidades relacionadas con sus temas favoritos.

Una de las novedades más recientes es Forum, una aplicación creada por Meta para reunir en un mismo espacio los grupos de Facebook que sigue cada persona. La herramienta busca facilitar el acceso a estas comunidades y permitir que sus integrantes encuentren con mayor rapidez las conversaciones que pueden resultarles relevantes.

Facebook, aplicación de Meta, siendo usada en el computador. Foto: NurPhoto via Getty Images

Entre sus funciones se encuentra ‘Ask’, una herramienta basada en inteligencia artificial que permite realizar preguntas de manera conversacional. Por ejemplo, un usuario podría consultar recomendaciones sobre artículos para practicar senderismo o buscar opiniones relacionadas con determinado producto.

A partir de la consulta, la herramienta puede mostrar publicaciones y comentarios de los grupos que aporten información relacionada con el tema. Esto incluye conversaciones en las que el usuario ya participó, pero también contenido público de otros espacios que podría ser de utilidad.

Forum también incorpora etiquetas temáticas para organizar las conversaciones según diferentes intereses. De esta manera, quienes estén buscando información sobre asuntos específicos, como viajes en solitario o gastronomía , pueden acceder directamente a publicaciones relacionadas con esos temas.

Así luce el logo de Facebook. Foto: NurPhoto via Getty Images

Otro de los cambios está relacionado con la forma de reconocer a los integrantes que realizan aportes importantes dentro de las comunidades. La figura del ‘participante destacado’ busca identificar a quienes ayudan a otros miembros mediante respuestas, recomendaciones, experiencias o conversaciones que generan mayor interacción.

Por ahora, la función se encuentra disponible en Estados Unidos para dispositivos iOS y Android, después de haber comenzado su periodo de prueba en mayo. La función de ‘participante destacado’, en cambio, también se ha extendido a Facebook a nivel mundial.