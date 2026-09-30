La Casa Blanca publicó el acuerdo de ‘superinteligencia’ de Trump y dejó un grave error que las redes detectaron

La Casa Blanca difundió el documento firmado por Donald Trump y varios de los principales ejecutivos tecnológicos de Estados Unidos, pero un error ortográfico terminó llamando la atención de quienes revisaron el texto.

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El error quedó justo debajo de la firma de Trump

En la parte inferior del documento aparece la firma del mandatario y, debajo de ella, su cargo. Sin embargo, en lugar de “President of the United States”, aparece escrito “President of the Unites States”.

El acuerdo, denominado White House Accord on Super Intelligence, establece compromisos voluntarios para que las compañías adopten medidas de seguridad en el desarrollo de sus sistemas. Entre ellas, el documento plantea que las empresas tengan “procesos y controles internos sólidos para garantizar que su tecnología funcione según lo previsto”, es decir, procesos y controles internos para comprobar que sus tecnologías funcionen como fueron diseñadas.

“Unites States”: así aparece escrito por error el nombre de Estados Unidos en el documento. Foto: @WhiteHouse

También contempla la participación de auditores externos y la revisión de sus informes por parte de las juntas directivas.

El documento deja además abierta la posibilidad de que estas medidas tengan posteriormente respaldo legal: “Con el tiempo, podría tener sentido convertir estos pasos en leyes y regulaciones”.

Trump calificó el acuerdo como “moralmente vinculante”, aunque no tiene carácter de ley.

Las redes no dejaron pasar la equivocación

La errata provocó múltiples comentarios en redes sociales. Una de las personas que reaccionó escribió: “La era dorada de la superinteligencia”, en referencia al concepto utilizado por Trump para hablar de la IA.

Otro usuario cuestionó directamente el error: “Ustedes, idio…, ni siquiera saben escribir bien Estados Unidos”.

También hubo quien aprovechó el concepto de “superinteligencia” para ironizar sobre la equivocación: “Aprende a deletrear ‘United’. Quizás puedas usar IA para detectar errores tipográficos.”

En la misma línea, otro comentario señaló: “Deberías haber usado esa ‘superinteligencia’ para escribir correctamente el nombre del país. ¡Qué vergüenza!”

Otros usuarios preguntaron: “¿No pudiste escribir correctamente Estados Unidos?” y “Hermano, ¿cómo se llama el país?”

Incluso una persona aseguró: “¿De verdad se equivocaron al escribir? No puedo creer que esto venga de la Casa Blanca; incluso mi equipo de 12 estudiantes de secundaria corrige mejor los textos”.

La Casa Blanca no había explicado públicamente el origen de la equivocación al momento de difundirse el documento.