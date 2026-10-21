La competencia que preocupa a Netflix: otra plataforma logra que los usuarios pasen más tiempo frente al televisor

El crecimiento financiero de Netflix no ha sido suficiente para tranquilizar al mercado. La plataforma de entretenimiento atraviesa un momento de presión en la bolsa, en medio de las dudas sobre su capacidad para mantener la atención del público y competir con otros servicios que buscan ganar espacio en las pantallas de los hogares.

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De acuerdo con AFP, uno de los principales retos está en el tiempo que las personas dedican a consumir sus contenidos.

YouTube ha conseguido una ventaja importante en este terreno: según cifras de Nielsen, durante julio reunió el 14,2 % del tiempo de visualización en televisores de Estados Unidos, mientras que Netflix alcanzó el 7,8 %. La diferencia refleja la competencia que enfrenta la compañía por captar la atención de los espectadores.

La propia empresa reconoció esta inquietud en una comunicación dirigida a sus inversionistas. En ella admitió que existe preocupación por la evolución de las horas de reproducción, aunque manifestó su confianza en lograr que este indicador vuelva a crecer con mayor rapidez.

Imagen de referencia de YouTube, plataforma que superó a Netflix en tiempo de permanencia. Foto: AP

Las dudas se reflejaron en el comportamiento de sus acciones. Al cierre de la jornada del martes, los títulos de Netflix perdían cerca del 5 % en las operaciones electrónicas posteriores a la sesión de Wall Street. Con este nuevo retroceso, la compañía acumula una desvalorización aproximada del 25 % desde comienzos de año.

El movimiento bursátil contrasta con las cifras que presentó la empresa para el tercer trimestre. En ese periodo, Netflix obtuvo una ganancia neta de 3.660 millones de dólares, un 44 % más que un año atrás.

Sus ingresos también avanzaron, con una facturación de 12.870 millones de dólares, equivalente a un incremento anual del 11,8 %. Este último resultado coincidió con las estimaciones de los analistas reunidas por FactSet.

Imagen de referencia del logo de Netflix. Foto: Getty Images

La compañía también resaltó una señal favorable relacionada con la permanencia de sus clientes: las cancelaciones de suscripciones disminuyeron frente al año anterior, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

Así, el panorama de Netflix combina mejores resultados financieros con interrogantes sobre su capacidad para sostener el interés de la audiencia. El desafío no consiste únicamente en aumentar sus ingresos, sino también en conseguir que los usuarios dediquen más tiempo a su catálogo en un mercado cada vez más disputado.