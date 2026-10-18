Netflix estrenará nuevas series y películas en octubre: estas son las novedades que llegan del 19 al 25 de octubre

La tercera semana de octubre llega con varias novedades para los suscriptores de Netflix. Entre el 19 y el 25 de octubre, la plataforma sumará nuevas series, películas y otras producciones a su catálogo, con opciones pensadas para distintos gustos y planes de entretenimiento.

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Como es habitual, Netflix continúa renovando su oferta con contenidos variados para quienes disfrutan de las maratones de series y para aquellos que buscan películas o producciones más cortas.

Con estos estrenos, la plataforma mantiene su apuesta por ofrecer novedades de manera constante y mantenerse entre los servicios de streaming más populares.

Estrenos en Netflix la tercera semana de octubre (19-25)

Cyberpunk: Edgerunners (20 de octubre)

En una corrupta realidad distópica llena de implantes cibernéticos, un joven talentoso e impulsivo intenta convertirse en uno de los mercenarios conocidos como ‘edgerunners’.

Theo Von: I’m Doing Fine (20 de octubre)

En este revelador especial de stand up, Theo Von se sincera sobre el salvaje mundo en el que creció, desde su infancia rural hasta sus aventuras con ácido.

Las madres de los pingüinos (21 de octubre)

Cuando su hijo de siete años cambia de escuela, una luchadora de MMA se da cuenta de que la batalla más difícil de su vida no se libra en el octágono, sino en la crianza.

El experimento de la cárcel de Stanford: un nuevo enfoque (21 de octubre)

Esta nueva iteración del infame estudio revela de qué son capaces treinta personas al pasar dos semanas en una cárcel en medio de cambiantes dinámicas de poder.

Nadie quiere esto (22 de octubre)

Una presentadora de podcast y un rabino que acaba de quedar soltero se enamoran. ¿Podrá su relación sobrevivir a sus distintos estilos de vida y sus entrometidas familias?

¿Por casualidad hablaban de mí? (22 de octubre)

En esta comedia, Gen —quien solía ser el actor más famoso de Japón— de repente cae en el olvido. Impulsado por la necesidad de reconocimiento, lucha por resurgir desde cero.

Grande de España (23 de octubre)

Desesperado por vender su palacete, un marqués en la ruina intenta concretar una transacción rápida con una encantadora pero misteriosa millonaria que tiene sus propios planes.

Lupin (23 de octubre)

Inspirado en las aventuras de Arsène Lupin, el caballeroso ladrón Assane Diop usa su inteligencia y su encanto para burlar a sus enemigos y proteger a sus seres queridos.

Noche fatídica (23 de octubre)

La reacia compasión de un policía por una mujer herida destapa una conspiración en las altas esferas y lo atrapa en un juego mortal a lo largo de una noche.

Contra el huracán (23 de octubre)

Dos hermanos distanciados luchan por sobrevivir al huracán Otis en Acapulco, donde su unión y valentía transforman la adversidad en esperanza. Inspirada en una historia real.

Paralizada por la esperanza: la historia de María Bamford (23 de octubre)

Amada por borrar la línea entre actuación y crisis personal, María Bamford explora en este documental el recorrido de salud mental que hay detrás de su intrépida comedia.