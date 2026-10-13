El Mundial de 2030 llegará a Netflix: así podrá ver todos los partidos en directo desde la plataforma

Netflix se prepara para ampliar su presencia en el mundo del deporte con la transmisión del Mundial de Fútbol de 2030. La plataforma anunció que adquirió los derechos audiovisuales exclusivos para España y Andorra, donde emitirá en directo los 104 encuentros que conformarán la competición.

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La cobertura no se limitará a los partidos. El servicio de streaming también contempla espacios de análisis y contenidos especiales antes de cada encuentro, durante el descanso y al finalizar los juegos.

Según información de Europa Press, a esto se sumará un programa diario con los momentos más destacados de cada jornada, así como otras producciones diseñadas para acompañar la expectativa de los aficionados antes del inicio del torneo.

Aunque Netflix tendrá los derechos exclusivos en ambos territorios, el acceso al campeonato contará con otras alternativas. En España, los espectadores podrán ver gratuitamente un partido por jornada.

España y Argentina en la final número 23 en la historia de la Copa del Mundo. Foto: X FIFA

Asimismo, una cadena de televisión nacional en abierto recibirá un paquete de encuentros que incluirá todos los partidos de la selección española, las dos semifinales y la final. La compañía señaló que próximamente dará a conocer más información sobre este acuerdo de emisión.

Bela Bajaria, directora de Contenidos de Netflix, destacó el alcance cultural y social de la Copa Mundial y aseguró que la plataforma busca acercar la experiencia del torneo a los seguidores españoles y andorranos. También resaltó que España tendrá un papel especial en la edición de 2030, al formar parte de los países organizadores de una competición que reúne a millones de personas alrededor del fútbol.

Por su parte, Mattias Grafström, secretario general de la Fifa, manifestó su satisfacción por la alianza y señaló que el objetivo compartido es ampliar las posibilidades de acceso al campeonato y permitir que más aficionados disfruten de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo.

Aplicación de Netflix funcionando desde el televisor y celular. Foto: NurPhoto via Getty Images

La edición de 2030 tendrá un significado particular, pues conmemorará los 100 años de la primera Copa Mundial, disputada en 1930. España será una de las sedes principales, junto con Marruecos y Portugal, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán partidos conmemorativos por el centenario del certamen.

El acuerdo también se suma a la estrategia deportiva de Netflix en el ámbito internacional. La empresa cuenta con los derechos de transmisión en Estados Unidos y Canadá de las ediciones de 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina de la Fifa, una apuesta con la que busca fortalecer su participación en las grandes competiciones del fútbol mundial.