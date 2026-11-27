Diciembre llega con una nueva selección de estrenos en las principales plataformas de streaming. Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, Apple TV, Paramount+ y Peacock preparan una programación que combina grandes producciones, nuevas temporadas, películas y especiales navideños para disfrutar durante las fiestas de fin de año.

Solo tiene tres episodios y es un éxito en Netflix: la miniserie que todos están viendo esta semana

Entre los lanzamientos más esperados sobresale la nueva adaptación de Harry Potter, que llegará a HBO Max el 25 de diciembre. La producción tendrá ocho episodios y retomará la historia del primer libro de J. K. Rowling, Harry Potter y la piedra filosofal. Los protagonistas serán Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, quienes darán vida a Harry, Hermione y Ron.

Netflix también tendrá novedades importantes. Una de ellas será Orgullo y prejuicio, nueva adaptación de la reconocida novela de Jane Austen, protagonizada por Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden como el señor Darcy.

Además, estrenará La bola negra, película española que figura entre las producciones con expectativas de reconocimiento en la temporada de premios de 2027.

Otra apuesta de la plataforma será The Murder of JonBenét Ramsay, miniserie del género true crime que cuenta con Melissa McCarthy. También llegará la sexta temporada de Emily en París, el 24 de diciembre, y la película animada Ray Gunn, dirigida por Brad Bird.

Por su parte, Disney+ y Hulu apostarán por el regreso de Only Muders in the Building. En su sexta temporada, la historia trasladará a sus protagonistas a Londres y contará con reconocidos intérpretes británicos, entre ellos Olivia Colman, Martin Freeman y Richard E. Grant. La producción llegará el 8 de diciembre.

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En Prime Video, una de las producciones que promete llamar la atención es The Man with the Bag, comedia navideña protagonizada por Arnold Schwarzenegger, quien interpretará a Santa Claus. La historia presenta al personaje buscando recuperar los regalos robados con ayuda de un antiguo ladrón, interpretado por Alan Ritchson.

Apple TV sumará la serie documental Timberlake, sobre Justin Timberlake, y nuevos epidosios de Bad Monkey, con Vince Vaughn. Paramount+ tendrá Frisco King, una producción creada por Taylor Sheridan y protagonizada por Samuel L. Jackson, mientras Peacock estrenara Ted: the Animated Series, un nuevo proyecto animado de la franquicia del irreverente oso.