HBO Max estrena películas y documentales del 12 al 18 de octubre: estos son los imperdibles

Esta semana llegan a HBO Max estrenos imperdibles y los suscriptores pueden encontrar en la plataforma el documental La tragedia en el Estadio de la Corregidora, que busca encontrar la verdad detrás de los hechos.

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Además, en la plataforma se puede disfrutar películas como Los domingos, la terrorífica Spree: viaje desenfrenado y ¡Súper Agente Hitpig! Finalmente, se puede encontrar la docuserie que sigue a Elvis Presley durante la década de los setenta, Epic: Elvis Presley in concert.

Estrenos en HBO Max la semana del 12 al 16 de octubre de 2026

La tragedia en el Estadio de la Corregidora

Estreno: 15 de octubre | 3 episodios

Sinopsis: El 5 de marzo de 2022, la pasión futbolística se transformó en una batalla campal sin precedentes en el estadio La Corregidora de Querétaro, en un partido entre el equipo local y el Atlas de Guadalajara. Las violentas imágenes se divulgaron con rapidez, dejando dudas sobre la verdadera dimensión de la tragedia. Un estadio convertido en campo de batalla y una verdad enterrada bajo el silencio.

Este documental revela testimonios inéditos y material nunca antes visto para cuestionar la versión oficial y esclarecer lo que realmente ocurrió esa tarde. ¿Hubo muertos que se ocultaron? ¿El caos que estalló fue realmente espontáneo? ¿Quiénes fueron los verdaderos responsables? ¿Se manipuló la investigación para encubrir intereses más grandes? Una exploración profunda de los eventos que mancharon el fútbol mexicano para siempre.

Epic: Elvis Presley in concert

Estreno: 16 de octubre

Sinopsis: Dirigido por Baz Luhrmann, este documental explora la legendaria residencia de Elvis Presley en el International Hotel de Las Vegas durante la década de 1970, donde ofreció 636 conciertos consecutivos a lo largo de siete años. A través de electrizantes imágenes de sus presentaciones y entrevistas íntimas, el filme revela facetas menos conocidas del artista, desde su sentido del humor y carisma hasta su anhelo de ser reconocido más allá de la fama.

Los Domingos

Estreno: 16 de octubre

Sinopsis: “Los domingos” cuenta la historia de Ainara, una joven idealista y brillante de 17 años que tiene que decidir qué carrera universitaria va a estudiar. Al menos, eso es lo que espera su familia. Sin embargo, la joven revela que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia tomó por sorpresa a todo su entorno, provocando un abismo y una prueba de fuego para la familia.

Elenco: Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Mabel Rivera, Nagore Aranburu, Irina Robledo Espinosa, Nora Careaga Iglesias, Neizan Alonso Hernández y Leire Zuazua.

¡Súper Agente Hitpig!

Estreno: 16 de octubre

Sinopsis: Esta divertida aventura animada sigue a Hitpig, un cerdo cansado de la rutina que se gana la vida como cazarrecompensas. Tras aceptar un trabajo por una millonaria suma, Hitpig debe localizar a Pickles, una elefanta bailarina, vivaz e ingenua, que se ha escapado de su dueño, un excéntrico showman que la obliga a actuar en sus espectáculos de Las Vegas. Pero lo que parecía un trabajo sencillo para Hitpig pronto se convierte en un viaje alocado alrededor del mundo, en el que descubrirá que la verdadera recompensa tal vez sea la amistad y la libertad.

Créditos: Dirigida por Cinzia Angelini y David Feiss, basada en una historia de Berkeley Breathed. Escrita por Dave Rosenbaum y Tyler Werrin. Es una producción de Adam Nagle, Peter nagle y Dave Rosenbaum.

Spree: viaje desenfrenado

Película / El terror está en casa

Estreno: 17 de octubre

Sinopsis: Kurt es un joven conductor de una aplicación de transporte que está tan desesperado por llamar la atención en las redes sociales que hará cualquier cosa para volverse viral. Cuando se cruza en su camino Jessie, una mujer con su propio plan para alcanzar la fama en internet, ella se convierte en la única esperanza para detener la ola de violencia y destrucción que él ha desatado.

Elenco: Protagonizada por Joe Keery. También participan Sasheer Zamata, David Arquette, Joshua Ovalle y Kyle Mooney.

Tip Toe

Estreno: 16 de octubre

Sinopsis: Llega a HBO Max este thriller con tintes de drama y comedia negra que explora las dinámicas de odio y polarización que enfrenta la comunidad LGBTQ+ en la actualidad. La historia sigue a Leo Struthers (Alan Cumming), el carismático dueño de un bar gay en Manchester, y a su vecino Clive Goss (David Morrissey), un padre de familia ultraconservador convencido de que el mundo está cada vez peor. Tras quince años viviendo puerta con puerta, Leo le entrega a Clive una copia de la llave de su casa, un gesto aparentemente inocente que trae consecuencias devastadoras para ambos. Pronto lo que comienza como una convivencia marcada por las diferencias se transforma en una enemistad acérrima, alimentada por la desinformación, los prejuicios y las teorías conspirativas que ponen en duda todo lo que consideraban seguro.

Elenco: Alan Cumming, David Morrissey, Jackson Conner, Joseph Evans, Paul Rhys, Elizabeth Berrington, Charlie Condou y Denise Welch.

Supervivencia al desnudo: Brasil, Temporada 4

Estreno: 18 de octubre

Sinopsis: Diez nuevos participantes de todo Brasil intentarán sobrevivir en una región de Sudáfrica que atraviesa la mayor sequía en 100 años: la Sabana Negra, llamada así por la gran presencia de búfalos y de la mamba negra, la serpiente más peligrosa del continente.