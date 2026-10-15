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Su próximo match podría estar hablando con ChatGPT: Estudio presentó cómo se liga ahora en las apps de citas

Una encuesta reveló cómo los usuarios recurren a nuevas herramientas para conquistar por internet.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

15 de octubre de 2026 a las 7:37 p. m.
Retocar fotos y preparar el primer mensaje son algunas de las prácticas que ganan terreno en las apps.
Retocar fotos y preparar el primer mensaje son algunas de las prácticas que ganan terreno en las apps. Foto: Getty Images

Conseguir una conversación interesante, llamar la atención con una fotografía o encontrar las palabras adecuadas para romper el hielo son algunas de las tareas en las que la inteligencia artificial empieza a intervenir cuando se trata de ligar por internet. Sin embargo, lo que ayuda a despertar interés también puede convertirse en motivo de decepción.

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Una encuesta realizada por Gleeden, “plataforma de encuentros extraconyugales”, encontró que el 65 % de los usuarios consultados ha utilizado herramientas de inteligencia artificial durante sus interacciones en aplicaciones de citas.

Del perfil atractivo al mensaje que rompe el hielo

La ayuda tecnológica no se limita a redactar un saludo. Según los resultados del estudio, el 35 % de los participantes utiliza instrucciones para que la IA redacte o mejore su biografía, con el propósito de proyectar una personalidad más interesante, divertida o misteriosa.

Las fotografías también forman parte de esta tendencia: la mitad de los encuestados reconoce haber recurrido a estas herramientas para retocar sus imágenes, mejorar algunos rasgos físicos, difuminar fondos o eliminar personas que aparecen en ellas.

Mejorar la imagen personal y encontrar las palabras adecuadas son dos usos de la IA en las apps de citas.
El 50 % de los encuestados reconoce haber utilizado inteligencia artificial para hacer ajustes en sus fotografías. Foto: Getty Images

En las conversaciones, el 35 % afirma utilizar instrucciones para crear mensajes iniciales basados en los intereses de la otra persona. Otro 25 % recurre a la tecnología cuando un diálogo pierde fuerza o deja de recibir respuestas.

Los resultados también apuntan a una ventaja para quienes buscan llamar la atención: cerca del 70 % de quienes utilizaron IA para mejorar sus perfiles o iniciar conversaciones asegura haber conseguido más coincidencias, conocidas como matches, o respuestas más rápidas.

El problema aparece cuando se descubre el truco

No todos ven con buenos ojos esta forma de conquistar. De acuerdo con la encuesta de Gleeden, más del 60 % de las mujeres consultadas considera que descubrir que los primeros mensajes de un pretendiente fueron escritos por inteligencia artificial sería decepcionante o representaría “una falta de respeto”.

La diferencia entre lo que se consigue y lo que se espera de una conversación deja una pregunta abierta: ¿hasta qué punto un mensaje elaborado por una máquina representa realmente a quien lo envía?

Entre el 30 % y el 45 % de los hombres consultados utiliza IA para explicar qué tipo de relación busca.
Más del 60 % de las mujeres encuestadas considera una falta de respeto que los mensajes para conquistar sean escritos con IA. Foto: Getty Images

El estudio también encontró que entre el 30 % y el 45 % de los hombres adultos encuestados utiliza IA para responder conversaciones difíciles, como explicar qué clase de relación busca. La herramienta puede ayudar a expresar con más tacto el interés por encuentros sin compromiso.

Además, el 25 % de los participantes afirma recurrir a la inteligencia artificial para encontrar el momento y las palabras adecuadas para proponer un encuentro privado y discreto.

Así, las aplicaciones de citas se convierten en otro escenario para el uso cotidiano de esta tecnología. Aunque la IA puede facilitar el primer contacto, los datos de la encuesta muestran que la aceptación no está garantizada cuando la otra persona descubre quién escribió realmente el mensaje.