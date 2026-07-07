El peligro silencioso al que se exponen los conductores en Bogotá sin darse cuenta; su carro podría estar en riesgo

Durante los últimos días, Bogotá conoció acerca de un nuevo ciberataque que afectó al sector de transporte, en donde la Secretaría Distrital de Movilidad había confirmado ser víctima de un hackeo que comprometió una base de datos histórica de la entidad.

Por medio de un comunicado que fue compartido a los medios, el organismo informó que el registro comprometido era usado como fuente de consulta interna para ayudar en procesos operativos específicos. Por el momento no se conoce con exactitud el alcance de la filtración.

El más reciente caso muestra la modalidad de varios delincuentes, siendo su principal objetivo los conductores y sus vehículos.

Dentro de sus principales intereses van más allá de los números de identificación o correos electrónicos, ya que también prestan su atención a registros vehiculares como lo son las matrículas, los seriales de chasis y del motor, al igual que las licencias de conducción.

Por ello, muchos ciudadanos sienten preocupación ante este panorama, ya que no tienen claridad sobre las medidas que pueden tomar para protegerse de este tipo de riesgos.

Por esta razón, los conductores deben adoptar medidas prácticas para evitar exponer tanto su información personal como la del vehículo.

La manera de evitar exponer los datos personales

Para poder prevenir cualquier caso en donde afecte los datos personales de un conductor, es vital seguir una serie de pasos.

De acuerdo con recomendaciones de Midatacredito, al momento de recibir un correo o mensaje donde esté solicitando información sobre comparendos, licencias o vehículos, lo primordial es poder confirmar la autenticidad del remitente de manera directa.

Asimismo, es sumamente importante que en ningún momento se abra algún enlace ni se descarguen archivos que provienen de fuentes desconocidas o sospechosas.

Varios de los delincuentes que se encuentran en el país hacen uso de información robada con el objetivo de crear mensajes personalizados para poder engañar a sus posibles víctimas y obtener información sensible.

Cambiar periódicamente las contraseñas y evitar abrir enlaces sospechosos son algunas de las recomendaciones para proteger la información personal. Foto: Getty Images

Dentro de las otras recomendaciones para cuidar los datos personales, se aconseja que periódicamente se cambien las contraseñas, así como mantenerlas robustas para dificultar el acceso a delincuentes, ya que algunos pueden hacer uso de datos filtrados para cometer fraudes.

Realizar esta prevención también consiste en actualizar el software y aplicaciones que son utilizadas para los trámites o consultas vinculadas con el vehículo.

En cualquier caso en donde el ciudadano haya considerado que ha sido víctima de un ciberataque o observa rumores parecidos a los ocurridos con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, se aconseja buscar certezas para conocer el alcance real y no haber caído en información falsa, de acuerdo con EDS Informática.