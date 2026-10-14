Abelardo De La Espriella le dio la bendición a Lucas Murillo, que sueña con Luis Díaz: lo ‘bautizó’ con dos palabras

La historia de Lucas Francesco Murillo García es una de las más conmovedoras del año en Colombia. El niño de siete años fue viral en el país semanas atrás por pedir ayuda para continuar su proceso médico cardíaco tras un síndrome de corazón izquierdo. Este durísimo capítulo de su vida tiene un lindo desenlace, pues las intervenciones quirúrgicas han sido un éxito.

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En días pasados, el pequeño le pidió ayuda al presidente Abelardo De La Espriella, quien de inmediato se movilizó, se comunicó con su entorno y solicitó que su tratamiento quirúrgico fuera agilizado en el Instituto Cardiovascular de Floridablanca (Santander). Presidente y niño tuvieron una llamada telefónica, y al que llamó ‘Tigrillo’, le dijo que estaba bien.

A finales de septiembre, el jefe de Estado indicó: “Mira, Lucas, no estás solo, te vamos a ayudar en todo lo que necesitas y puedes contar con nosotros. Así que quiero que sepas que con la ayuda de Dios vas a recuperar tu salud y vas a tener una vida supertranquila. Cuando vaya a Cúcuta, que voy a ir pronto, te visito, te mando un abrazo, chiquitín”.

Hoy, esa ayuda en el proceso médico resultó ser todo un éxito, pues Lucas Murillo fue dado de alta y ha superado la etapa más complicada tras las intervenciones quirúrgicas y el Fontan extracardíaco fenestrado que tuvo que ser aplicado para corregir la cardiopatía congénita que estaba afectando su calidad de vida.

Mensaje de Abelardo De La Espriella

Tras enterarse, nuevamente el presidente de Colombia se pronunció y, además de llamarlo ‘Tigrillo’ en la anterior llamada, ahora lo bautizó como ‘pequeño guerrero’:

“Hace unos días, Lucas me pidió ayuda porque tenía miedo de morir. Sus palabras me tocaron el corazón y supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Hicimos todo lo necesario para que recibiera la cirugía que tanto necesitaba y hoy, gracias a Dios, Lucas ya fue operado y le dieron de alta. No hay alegría más grande que saber que este pequeño guerrero hoy puede regresar a casa, abrazar a su familia y seguir soñando con la vida que tiene por delante. ¡Que Dios te bendiga siempre, pequeño guerrero!"

Sueña con Luis Díaz

Lucas Murillo es otro de los niños que sueña con ser como Luis Díaz, el jugador insignia de Colombia que triunfa en el Bayern Múnich de Alemania. Dijo que, apenas esté recuperado, quiere volver a jugar fútbol, su gran pasión, y ser como Lucho.

El mensaje de Lucho Díaz al pequeño Lucas Murillo duró algo más de 40 segundos, y la alegría del pequeño era inocultable. Foto: Redes sociales

La historia de vida de Lucas Murillo traspasó fronteras y llegó hasta Múnich a principios de octubre, donde Luis Díaz emitió unas palabras y le dejó un mensaje a este guerrero que ya se recupera del fallo cardíaco tras la cirugía.

“Hola, Lucas. Te habla Luchito, quiero enviarte un saludito muy especial, un abrazo muy grande para ti y toda tu hermosa familia. Espero que sigas mejorando y de muy buena manera. Te mando un abrazo, que mi Dios te bendiga siempre”, le dijo Luis Díaz en días pasados a Lucas. Un mensaje que lo llenó de inspiración.

Tras la exitosa cirugía, el paso a seguir es mantener la recuperación y seguir las indicaciones médicas, a la espera de más exámenes para continuar su tratamiento.