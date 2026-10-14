Millonarios y Santa Fe: el problema que se avecina e impediría que la gramilla mejore en El Campín

Faltando 15 minutos para que comenzara el partido en El Campín, se conoció la dura situación que se vive en el fútbol bogotano por el mal estado de la gramilla. La Dimayor dio comunicado oficial y se oficializó que el Millonarios vs. Once Caldas, por la fecha 14 de la Liga Betplay, no se iba a jugar en esta noche debido a la falta de garantías. Por si fuera poco, el encuentro Santa Fe vs. Jaguares también tendrá nueva fecha.

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Carlos Antonio Vélez opinó sobre la gramilla de El Campín que perjudicó a Millonarios vs. Once Caldas

Antes de la hora en la que había sido programado Millonarios vs. Once Caldas, Santa Fe había dado el anuncio de que el partido ante Jaguares cambiaba de fecha y pasaba del miércoles 14 de octubre al jueves 15, a las 8:05 p.m., en El Campín. Los problemas con la gramilla forzaron la decisión de pasarlo para la próxima semana.

De esta manera, Millonarios y Santa Fe tuvieron que encontrar las nuevas fechas en medio del duro cronograma para dar continuidad al complicado calendario del fútbol en Bogotá por el estado de la gramilla. La entidad que regula el fútbol colombiano fue clara en el comunicado y prefirió paralizar las actividades esperando que la gramilla pueda quedar en óptimas condiciones.

Sábado 17 de octubre : Millonarios vs. Jaguares - 6:00 p. m.

: Millonarios vs. Jaguares - 6:00 p. m. Martes 20 de octubre : Millonarios vs. Once Caldas - 8:30 p. m.

: Millonarios vs. Once Caldas - 8:30 p. m. Miércoles 21 de octubre: Santa Fe vs. Jaguares - 8:20 p. m.

Más problemas para el fútbol en Bogotá

El magno evento musical de la banda surcoreana BTS dejó en evidencia que la mezcla de fútbol y música tiene serios problemas en El Campín y la gramilla es la más afectada.

Bogotá. Octubre 13 de 2026. El partido entre Millonarios y Once Caldas, por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, fue suspendido debido al estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín, que no presentó las condiciones adecuadas para el desarrollo del encuentro. (Colprensa - Cristian Bayona). Foto: Cristian Bayona

El operador logístico a cargo del escenario bogotano está en el ojo del huracán por esta situación y la presión en las redes sociales no se ha hecho esperar.

Estado de la cancha de El Campín Foto: Colprensa

Por si fuera poco, con el cronograma al límite y los problemas con la gramilla, Millonarios y Santa Fe conocieron la lista de conciertos que hacen falta en El Campín en esta recta final de año.

Fonseca, Ryan Castro y Karol G son algunos de los artistas que estarán en el ‘Coloso de la 57′ en próximos días, donde se supone habrá aforo total.

Más conciertos en El Campín

Esto hace sobre pensar en soluciones para mitigar las críticas y que el problema en El Campín podría seguir perjudicando a Millonarios y Santa Fe, en un plan arriesgado y lamentable de la Dimayor, pues posiblemente las finales tengan que jugarse sobre Navidad o después.

Fonseca se presentará el 24 de octubre con la gira ‘Fonseca en la Casa’, un concierto especialmente significativo para el artista bogotano, pues será su primera presentación como celebridad principal en El Campín después de más de dos décadas de trayectoria.

un concierto especialmente significativo para el artista bogotano, pues será su primera presentación como celebridad principal en El Campín después de más de dos décadas de trayectoria. El cantante de música urbana Ryan Castro llegará el 31 de octubre con ‘Awooween’, espectáculo con el que celebrará Halloween y para el que está previsto un escenario de 360 grados.

espectáculo con el que celebrará Halloween y para el que está previsto un escenario de 360 grados. Durante noviembre, Los Tigres del Norte también ocuparán El Campín con su primera presentación en solitario en un estadio de Colombia. El show será el día 7.

también ocuparán El Campín con su primera presentación en solitario en un estadio de Colombia. El show será el día 7. A ellos se sumará el 20 de noviembre el ‘Megaland Bacano’, evento que reunirá a más de 15 artistas.

Solo un día después, el 21 de noviembre, se realizará Juntos de Nuevo, Misión Campín, jornada dedicada al vallenato que contará con nombres como Jean Carlos Centeno, Binomio de Oro, Nelson Velásquez, Hebert Vargas y Alex Manga.

El calendario de conciertos cerrará por todo lo alto con Karol G, quien tendrá tres fechas consecutivas en el estadio: 4, 5 y 6 de diciembre.

Todas estas presentaciones volverán a requerir una importante operación logística sobre el escenario deportivo. La gramilla y posibles aplazamientos tienen en total expectativa el fútbol colombiano.