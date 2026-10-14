Enfrentó a la Selección Colombia y ahora fue detenido por presunta extorsión con organización criminal

El jugador costarricense Carlos Barahona fue detenido este miércoles, 14 de octubre, por la policía de su país por presunta extorsión para cobrar deudas, informaron las autoridades de la nación centroamericana. Este futbolista es clave en la selección de Costa Rica y enfrentó a Colombia en 2023.

¿Se juega hasta enero? Las nuevas fechas que maneja Dimayor para la final de Liga Betplay

Lorenzo recibe guiño desde Europa: golazo en la Champions League lo ilusiona con la Selección Colombia

Barahona, de 24 años de edad, fue arrestado en la madrugada junto a otras tres personas tras varios allanamientos en la provincia de Cartago, a unos 40 kilómetros al noreste de San José, capital de Costa Rica. Barahona enfrentó a la Selección Colombia en un amistoso en octubre de 2023 que finalizó 2-2, por la categoría Sub 23.

Medios locales publicaron un video donde se ve a la policía derribando la puerta de una casa, que identifican como la vivienda del jugador del Cartaginés de la primera división de la liga costarricense de fútbol.

En ese empate con la Tricolor, Carlos Barahona anotó un autogol para el 1-0 parcial antes de finalizar el primer tiempo en el estadio Ricardo Saprissa, propiedad del Deportivo Saprissa de San José.

Cartaginés no va a actuar hasta que se llegue a una resolución con Carlos Barahona. #LaRedaccionFOX https://t.co/ueMzJMB5A9 — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) October 14, 2026

Tras el ingreso de los agentes, se escuchan gritos reiterados de “al suelo”. En otras imágenes se ve a los detenidos encapuchados, esposados y metidos en un furgón policial.

Cargos por presunta extorsión

Las autoridades acusan a los arrestados de los delitos de “extorsión, amenazas de muerte y asociación ilícita”, según señaló el Organismo de Investigación Judicial en un mensaje enviado a periodistas.

“Barahona aparentemente fue la persona que contactó a la víctima con Duarte, intercedió para que le hicieran un préstamo de una suma millonaria, y que luego fue la persona que empezó a hacer los cobros para las acciones presuntamente cobratorias para extorsionar a la víctima y obligarla a que le pagaran. La función de él fue como un intermediario; a su vez, ejecutó algunas acciones intimidatorias y de violencia contra la víctima”, señaló Vladímir Muñoz, agente encargado de la OIJ.

“Estoy muy afectado por lo que está viviendo Carlos”, Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés. https://t.co/Q15bjQlGD5 — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) October 14, 2026

De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos realizaban presuntamente “préstamos gota a gota”, modalidad en la que una persona en situación vulnerable pide prestado a otra sin ningún tipo de contrato y con intereses muy altos.

En muchas ocasiones, esta modalidad, utilizada también por el crimen organizado, termina en amenazas y extorsiones contra el deudor ante las dificultades para pagar el préstamo y los intereses.

En los allanamientos, la policía encontró “evidencia importante” para la investigación, munición para armas de fuego, marihuana, aparatos electrónicos y otros “indicios de interés”.

Barahona fue convocado por Costa Rica para la pasada fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf. Disputó su último partido como titular el 27 de septiembre, cuando el combinado tico perdió de visitante ante Haití (2-0).