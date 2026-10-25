Tras acusar a Nolan de “profanar a Homero”, Elon Musk presentó el primer capítulo de su película ‘Odisea’ con IA

El empresario compartió los avances de una producción realizada con Grok Imagine, su plataforma de inteligencia artificial, meses después de prometer un largometraje inspirado en la obra clásica griega.

“Chris Nolan profanó a Homero”: Elon Musk arremete contra el director de ‘La Odisea’ y hace una promesa inesperada

Elon Musk dio a conocer el primer episodio de Odyssey, una producción audiovisual creada con inteligencia artificial que retoma la historia vinculada al poema épico de Homero. La publicación representa un avance de la iniciativa que anunció en julio, cuando prometió desarrollar su propia versión de La Odisea en medio de sus críticas a la adaptación cinematográfica dirigida por Christopher Nolan.

El episodio, de poco más de siete minutos, fue publicado el viernes 23 de octubre en la cuenta de Grok Imagine en X. Posteriormente, Musk compartió el material con un breve mensaje: “Odyssey with Grok Imagine”.

Una producción con apoyo de un estudio y un director

La cuenta oficial de Grok Imagine presentó el video e invitó a los usuarios a opinar sobre el proceso de creación. “Mira el Episodio 1 de nuestra serie Odyssey, creado con Grok Imagine”, señaló la publicación, traducida del inglés.

La empresa también identificó a sus colaboradores: “Colaboración creativa con @WonderStudiosX y el director Dev Walker @glumlot_”. Además, planteó la posibilidad de explicar cómo se produjo el capítulo si el público lo solicita en los comentarios.

La participación de un estudio y un director muestra que el proyecto no se presenta únicamente como una demostración de la herramienta, sino como una producción con colaboradores creativos.

La promesa que hizo tras sus críticas a Nolan

El lanzamiento se remonta a la controversia que Musk inició contra Christopher Nolan por las decisiones de reparto de su adaptación de La Odisea. El empresario acusó al cineasta de apartarse de la representación que considera adecuada para la obra de Homero.

En julio, el magnate anunció que su plataforma produciría una película completa antes de finalizar 2026. “Antes de que termine este año, Grok Imagine creará una película de largometraje de La Odisea que sea históricamente precisa y fiel al arte de Homero”, escribió entonces en X.

La publicación del primer episodio constituye un paso hacia ese objetivo, aunque no equivale al largometraje que prometió. Por ahora, Grok Imagine no ha precisado cuántos capítulos tendrá la serie ni cuándo publicará los siguientes.

Con el plazo de fin de año todavía vigente, queda por ver si Musk conseguirá convertir este primer lanzamiento en una película completa.