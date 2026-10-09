La función oculta del puerto HDMI del televisor que pocos aprovechan y permite conectar varios dispositivos

Los dispositivos tecnológicos han evolucionado significativamente y ahora incorporan herramientas diseñadas para ofrecer una experiencia más cómoda y adaptada a las preferencias de los usuarios. Aunque algunas de estas funciones son fáciles de identificar, otras permanecen ocultas o pasan desapercibidas, por lo que muchas personas no llegan a aprovecharlas.

Este es el motivo por el que no debería desconectar el televisor inmediatamente después de apagarlo

Un ejemplo de esta evolución son los televisores que, con el paso de los años, han tenido una transformación, tanto en tamaño y diseño como en prestaciones.

Mientras que los modelos antiguos estaban destinados principalmente a sintonizar canales de televisión, los dispositivos actuales permiten conectarse a internet, acceder a plataformas de streaming y vincularse con otros aparatos para ampliar sus posibilidades de uso.

Entre las conexiones más conocidas de estos equipos se encuentra el HDMI. Esta tecnología permite transmitir audio y video digital a través de un solo cable, sin necesidad de utilizar conexiones independientes para el sonido y la imagen.

Mujer usando el televisor con el control. Foto: Getty Images

Sin embargo, no solo sirve para conectar otros equipos al televisor y reproducir contenido en una pantalla más grande. Según el modelo y las características de los dispositivos conectados, este puerto también permite acceder a funciones que mejoran la experiencia de entretenimiento en casa, simplifican el manejo de varios aparatos y ayudan a aprovechar mejor la calidad del sonido y la imagen.

Algunas de estas posibilidades pasan inadvertidas porque los usuarios desconocen su existencia o no las han activado desde los ajustes del equipo.

Una de las menos conocidas es HDMI-CEC, una función que permite la comunicación entre dispositivos compatibles conectados mediante este tipo de cable. Gracias a esta tecnología, es posible, por ejemplo, controlar determinados reproductores, consolas de videojuegos o barras de sonido con el control remoto del televisor, sin tener que utilizar uno diferente para cada aparato.

Así se ve el puerto HDMI en un televisor moderno. Foto: Getty Images

Además, esta función puede hacer que el TV cambie automáticamente a la entrada correspondiente cuando se enciende un aparato conectado. De esta manera, se reducen los pasos necesarios para comenzar a utilizarlo y se facilita el manejo de los equipos desde un mismo lugar.

Su disponibilidad y funcionamiento dependen del televisor y de los equipos. También es importante tener en cuenta que cada fabricante puede identificar esta característica con un nombre diferente en el menú de configuración.