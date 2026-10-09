La función oculta del puerto HDMI del televisor que pocos aprovechan y permite conectar varios dispositivos

Los dispositivos tecnológicos han evolucionado significativamente y ahora incorporan herramientas diseñadas para ofrecer una experiencia más cómoda y adaptada a las preferencias de los usuarios. Aunque algunas de estas funciones son fáciles de identificar, otras permanecen ocultas o pasan desapercibidas, por lo que muchas personas no llegan a aprovecharlas.
Un ejemplo de esta evolución son los televisores que, con el paso de los años, han tenido una transformación, tanto en tamaño y diseño como en prestaciones.
Mientras que los modelos antiguos estaban destinados principalmente a sintonizar canales de televisión, los dispositivos actuales permiten conectarse a internet, acceder a plataformas de streaming y vincularse con otros aparatos para ampliar sus posibilidades de uso.
Entre las conexiones más conocidas de estos equipos se encuentra el HDMI. Esta tecnología permite transmitir audio y video digital a través de un solo cable, sin necesidad de utilizar conexiones independientes para el sonido y la imagen.
Sin embargo, no solo sirve para conectar otros equipos al televisor y reproducir contenido en una pantalla más grande. Según el modelo y las características de los dispositivos conectados, este puerto también permite acceder a funciones que mejoran la experiencia de entretenimiento en casa, simplifican el manejo de varios aparatos y ayudan a aprovechar mejor la calidad del sonido y la imagen.
Algunas de estas posibilidades pasan inadvertidas porque los usuarios desconocen su existencia o no las han activado desde los ajustes del equipo.
Una de las menos conocidas es HDMI-CEC, una función que permite la comunicación entre dispositivos compatibles conectados mediante este tipo de cable. Gracias a esta tecnología, es posible, por ejemplo, controlar determinados reproductores, consolas de videojuegos o barras de sonido con el control remoto del televisor, sin tener que utilizar uno diferente para cada aparato.
Además, esta función puede hacer que el TV cambie automáticamente a la entrada correspondiente cuando se enciende un aparato conectado. De esta manera, se reducen los pasos necesarios para comenzar a utilizarlo y se facilita el manejo de los equipos desde un mismo lugar.
Su disponibilidad y funcionamiento dependen del televisor y de los equipos. También es importante tener en cuenta que cada fabricante puede identificar esta característica con un nombre diferente en el menú de configuración.