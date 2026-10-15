Rockefeller y OpenAI anuncian una alianza de US$50 millones para el progreso de las ciudades

La Fundación Rockefeller y OpenAI Foundation anunciaron una alianza de 50 millones de dólares para impulsar el uso de inteligencia artificial (IA) en los servicios públicos de ciudades de todo el mundo.

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La iniciativa, denominada ‘Cities Deliver: AI Solutions for Public Services’, busca financiar proyectos que permitan a los gobiernos locales anticiparse a las necesidades de sus habitantes y responder de manera más eficiente.

Según el anuncio oficial publicado el 14 de octubre de 2026, el programa otorgará subvenciones de entre 500.000 y dos millones de dólares a organizaciones que trabajen junto con gobiernos municipales. La meta es que los proyectos financiados puedan beneficiar, en conjunto, hasta a 100 millones de habitantes urbanos. Las ayudas tendrán una duración de 24 meses.

La convocatoria internacional se concentra en cuatro áreas prioritarias: salud pública, movilidad económica, resiliencia ambiental y participación ciudadana. En salud, se buscan herramientas para fortalecer la vigilancia epidemiológica y ampliar el acceso a los servicios sanitarios.

Una alianza global de 50 millones de dolares mejorar servicios públicos con inteligencia artificial. Foto: El País

En materia económica, se promoverán soluciones que conecten a personas desempleadas o subempleadas con oportunidades laborales, capacitación y beneficios sociales.

La tercera línea contempla tecnologías para anticipar y enfrentar emergencias ambientales, como inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos.

La cuarta pretende mejorar la comunicación entre las administraciones municipales y los ciudadanos, facilitar trámites y ampliar los mecanismos de participación pública. Los proyectos relacionados con votaciones y elecciones están excluidos.

La iniciativa se apoya en experiencias desarrolladas en Cali, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y Río de Janeiro, en Brasil. En la capital del Valle del Cauca, el proyecto Dengue.AI utiliza inteligencia artificial para anticipar brotes de dengue hasta con tres semanas de antelación, según la información divulgada por los organizadores.

La herramienta busca ayudar a las autoridades sanitarias a orientar las acciones preventivas y responder con mayor anticipación ante posibles aumentos de casos.

De acuerdo con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, la experiencia beneficia potencialmente a más de 2,2 millones de ciudadanos.

La tecnología gana espacio en distintas actividades y abre nuevas oportunidades de negocio. Foto: Getty Images

En Río de Janeiro, la IA se utiliza para fortalecer las alertas de inundaciones y proteger a comunidades vulnerables. En Ciudad del Cabo, una plataforma facilita la interacción entre residentes y autoridades mediante mensajes de voz y texto.

La convocatoria está dirigida a organizaciones elegibles, incluidas entidades sin ánimo de lucro, corporaciones de beneficio público y determinadas organizaciones con fines de lucro, siempre que sus proyectos tengan un propósito benéfico y cuenten con un socio comprometido del gobierno municipal. Las alcaldías no pueden presentar solicitudes directamente.

Los recursos se distribuirán en dos modalidades: financiación inicial para desarrollar y probar propuestas, y subvenciones de mayor cuantía para ampliar soluciones que ya hayan demostrado resultados.

Las organizaciones interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 29 de noviembre de 2026. Los promotores señalan que no será obligatorio utilizar productos o modelos de OpenAI: cada equipo podrá elegir las herramientas que mejor respondan a sus necesidades.

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La apuesta busca convertir los avances tecnológicos en mejoras concretas para la población, con proyectos evaluables, protección de datos y posibilidades de mantenerse en el tiempo.