El recuerdo de la reina Letizia de España de Omaira Sánchez y la tragedia de Armero: “Me sigue estremeciendo”

La reina Letizia de España recordó a Omaira Sánchez, la niña colombiana que se convirtió en uno de los símbolos de la tragedia de Armero, al evocar el impacto que le causó el reportaje de Informe Semanal sobre las consecuencias de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, en noviembre de 1985.

“Me sigue estremeciendo un día de noviembre de 1985”, afirmó la reina consorte en un mensaje con motivo del aniversario número 50 del programa informativo de Televisión Española (TVE), espacio en el que trabajó como sustituta durante el verano hace más de dos décadas.

Letizia relató que tenía 13 años y vivía en Oviedo cuando vio el reportaje junto a su familia, durante la cena. En la pantalla apareció otra niña de su misma edad y dejó una huella que para ella aún permanece intacta.

“Era una niña de 13 años de Oviedo que a la hora de la cena veía informe semanal junto a su familia. En la pantalla apareció otra niña. Tenía mi edad. Se llamaba Omaira. A punto de morir y con el agua al cuello atrapada en el lodo tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia, hablaba con impactante lucidez”, recordó la reina.

Reina Letizia de España. Foto: Getty Images

La imagen de la niña recorrió el mundo y quedó ligada a una de las mayores catástrofes naturales de la historia de Colombia. La erupción del Nevado del Ruiz, ocurrida el 13 de noviembre de 1985, provocó una avalancha de lodo que sepultó Armero, en el departamento del Tolima, y dejó cerca de 25.000 muertos.

Omaira permaneció atrapada durante más de 70 horas y murió sin que los rescatistas consiguieran liberarla. Su historia quedó grabada en la memoria colectiva del país y en la de millones de personas que siguieron las imágenes difundidas por los medios de comunicación.

Aquí está la impresionante historia de los milagros que le atribuyen a Omaira Sánchez, la niña que impactó al mundo cuando murió sufriendo en tragedia de Armero

En su mensaje, la reina también destacó el trabajo del reportero gráfico Evaristo Canete, quien estuvo frente a Omaira durante aquellas horas y registró las imágenes que hicieron que su historia trascendiera las fronteras de Colombia. Letizia contó que tuvo la oportunidad de conocerlo años después y aprender de él.

La reina Letizia Ortiz cuando era presentadora de TVE. Foto: Getty Images

Su majestad señaló que aquel reportaje, en el que también participaron Ana Cristina Navarro y Norberto Sánchez, le dejó una gran enseñanza para lo que posteriormente fue su carrera. “Ese reportaje (...) me permitió descubrir el valor del periodismo serio y riguroso”, dijo.

El recuerdo de Omaira Sánchez fue parte del mensaje de Letizia, quien aprovechó la celebración para agradecer a los profesionales que han hecho posible la trayectoria de Informe Semanal durante cinco décadas.

Histórica visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta en medio de la crisis migratoria a la isla

La reina describió el programa como “más que la referencia informativa de la historia reciente de España” y destacó su apuesta por la información contrastada, el contexto y la explicación de los acontecimientos.