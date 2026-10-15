“El papa ha pasado bien la noche en el hospital. Se ha levantado y ha desayunado”: Vaticano

El papa León XIV pasó “bien la noche” y desayunó en el hospital de Roma donde fue operado de cáncer de pulmón, informó el Vaticano este jueves. El martes, el líder espiritual de los 1.400 millones de católicos del mundo, de 71 años, fue sometido a una operación en el hospital Gemelli, donde le extirparon un nódulo pulmonar que resultó ser un tumor maligno.

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“El papa ha pasado bien la noche en el hospital. Se ha levantado y ha desayunado”, indicó la Santa Sede en un breve comunicado publicado en Telegram.

El miércoles, los médicos, citados por el Vaticano, informaron que los análisis de sangre y la radiografía del tórax realizados tras la cirugía mostraban “una evolución posoperatoria normal”. Se han hecho más pruebas para ver si el cáncer se ha propagado.

Según los especialistas, estas pruebas permitirán determinar el estado exacto de la enfermedad y los posibles tratamientos a seguir, aunque el pronóstico es favorable porque le extirparon todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El papa León XIV saluda durante una vigilia de oración con jóvenes en el Stade de France en Saint-Denis, cerca de París. Foto: AP Photo/Emma Da Silva

Una fuente del Vaticano indicó que el papa incluso ofició el miércoles una misa en una sala habilitada en la décima planta del hospital donde está ingresado.

Antes de la intervención, la Santa Sede estimó que la recuperación del papa durará una semana y canceló todas sus audiencias hasta el 20 de octubre.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, muy crítico con el papa por sus opiniones en contra de la guerra en Irán, fue el último dirigente en desearle el miércoles que se recupere.

“Tener cáncer siempre es algo grave, pero el pronóstico parece bueno”, declaró Trump después de un mitin en Arizona. “Solo quiero desearle lo mejor. Que se recupere pronto”, añadió.

El diagnóstico de cáncer plantea dudas sobre si el papa León XIV mantendrá el viaje previsto entre el 6 y el 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, este último donde trabajó como misionero durante dos décadas y del que obtuvo la nacionalidad.

Gemelli, el hospital de los papas

El hospital donde el papa León XIV fue operado el martes de un tumor canceroso del pulmón es conocido como el hospital de los papas e incluso fue apodado “Vaticano III” por Juan Pablo II.

El papa Francisco (2013-2025) estuvo internado allí cuatro veces por diversos problemas de salud: una operación de una hernia abdominal en junio de 2023, una infección respiratoria en marzo de ese mismo año, una cirugía de colon en julio de 2021 y una neumonía bilateral en el invierno de 2025, pocas semanas antes de su muerte a los 88 años.

El papa León XIV saluda desde la ventanilla del automóvil al salir del Vaticano, antes de ser ingresado en el Hospital Universitario Gemelli de Roma para una operación destinada a extirpar un nódulo pulmonar, en el Vaticano, el 13 de octubre de 2026. Foto: AFP

Durante esa última hospitalización, que duró cinco semanas, el vestíbulo del hospital acogió ruedas de prensa de sus médicos ante periodistas de todo el mundo.

Al recibir el alta en marzo de 2025, Francisco apareció visiblemente debilitado en un balcón del hospital, una imagen que dio la vuelta al mundo.

Juan Pablo II (1978-2005) fue ingresado nueve veces en el Gemelli, donde pasó un total de 153 días. Fue él quien dijo en broma que la plaza de San Pedro era el Vaticano I; la residencia papal de verano de Castel Gandolfo, el Vaticano II, y el hospital Gemelli, el Vaticano III.

Las repetidas y prolongadas estancias de Juan Pablo II en Gemelli llevaron al Vaticano a acondicionar un apartamento en el último piso, al que se accede por un pasillo custodiado por policías italianos y de la gendarmería del Vaticano.

El papa Francisco saludando a los fieles desde un balcón del Hospital Gemelli de Roma, tras ser dado de alta. Foto: AFP

Según los medios de comunicación italianos, la suite de paredes blancas está amueblada de manera sencilla.

Además de la habitación del papa, hay una sala de reuniones para el personal médico, una cocina, un cuarto de baño y zonas de descanso. También tiene una pequeña capilla.

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La suite papal fue creada en mayo de 1981, cuando Juan Pablo II fue ingresado de urgencia tras recibir un disparo en la plaza de San Pedro, a manos de Mehmet Ali Agca, un joven turco.

El pontífice polaco fue sometido a una operación de casi seis horas para extraerle una bala del abdomen. Juan Pablo II estuvo hospitalizado varias veces en Gemelli, y murió en el Vaticano el 2 de abril de 2005.

El predecesor de Francisco, Benedicto XVI, nunca estuvo en Gemelli, al menos oficialmente.

Inaugurado en 1964, el hospital Gemelli, cuyo nombre completo es Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli, es el hospital más grande de Roma. Según su sitio web, emplea a más de 5.000 personas.

El hospital forma parte de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, una institución fundada en 1921 en Milán y considerada la mayor universidad católica de Europa, con varios campus repartidos por Italia.

*Con información de AFP.