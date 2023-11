Tragedia de Armero: 38 años del peor desastre natural en Colombia, ¿qué ha pasado a hoy?

Muchos científicos, escaladores y personajes de la vida política, un año antes de la tragedia, advirtieron sobre la catástrofe que ‘se veía venir’ y que, aseguran, las autoridades no escucharon. De hecho, en los años de 1595 y 1845 se presentaron dos avalanchas producto de erupciones volcánicas, por el río Lagunilla, orilla en la que se ubicaba Armero .

| Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Omaira falleció por hipotermia y necrosis en las piernas, según se describe en la historia. | Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Hoy, en su honor, fue ubicada una cruz justo en el lugar de su deceso, convirtiéndose en un lugar de fe, esperanza y oraciones. De hecho, 38 años después, turistas y peregrinos acuden al lugar no solo para conocer de cerca lo ocurrido, sino para pedirle milagros y rezar en su nombre. Incluso, muchos hablan de beatificarla, pues a ella se le atribuyen peticiones cumplidas .

Ella no quería ser intervenida porque eso implicaba despedirse de la posibilidad de ser madre. Decidió ir a la tumba de Omaira y tres meses después no sentía los dolores que no la dejaban ni sentar. A los seis meses se realizó exámenes y estaba completamente libre de cáncer. Volvió a agradecerle a la niña con una placa, pero dice que hasta la fecha desconocía que tenía que ir a la diócesis a reportar el milagro.