¿Romance a la vista? Crecen los rumores sobre posible relación entre Daddy Yankee y la artista colombiana Jessica Cediel

¿Marido y mujer?

Ellos no han confirmado ni desmentido la información, aunque algunos en redes sociales apuntan a que se trata de una cortina de humo, tras el escándalo que supuso el lanzamiento de la canción +57, cuya letra suscitó un enorme debate en el país, pues hacía referencia a la sexualización de menores de edad.

Fotos polémicas

De nuevo a la TV

Sin embargo, los planes cambiaron este año. La actriz de 47 años aceptó la propuesta del productor Salvador Mejía y formará parte del elenco de la nueva telenovela de Televisa Me atrevo a amarte. Sin embargo, hasta ahora la participación de la colombiana se ha mantenido en medio del hermetismo.

Al respecto, Danna no dio mayores pistas sobre su nuevo personaje, aunque confesó que se trata de una historia muy distinta de las que ha trabajado hasta ahora en su carrera: contó que tiene más escenas de riesgo. “Habrá mucha acción, mucha aventura, cosas interesantes”, comentó la bella actriz, que en esta ocasión compartirá protagonismo con Kimberly Dos Ramos y Rodrigo Guirao.

Bajo el sello de Vives

“Hace cuatro meses que no veo”

Luego de una infección que vivió hace varios meses en Francia, el cantante de 77 años contó que “ha pasado un tiempo desde la última vez que pude hacer algo. Lamentablemente, perdí la visión en el ojo derecho en julio debido a una infección en el sur de Francia. Han pasado cuatro meses y no puedo ver. Y el ojo izquierdo tampoco está en las mejores condiciones”, lamentó el artista.“No puedo ver nada, no puedo leer nada, no puedo mirar nada”, añadió con preocupación el cantante tras admitir que esta situación lo tiene completamente en shock.