Jessica Cediel responde a las críticas sobre sus fotos ligeras: “No es vulgar, es sexy”

¿Qué respondió Jéssica Cediel?

“Mi gente linda, no sé por qué hay tanto revuelo por una foto. Es una foto bonita, no es vulgar, es sexy. La gente que me conoce sabe cómo soy. Ser cristiana no me limita. Mientras se haga con amor y respeto, está bien. No se peguen de cosas que no tienen que pegarse”, expresó Cediel en el video.