Jessica Cediel preocupó al romper en llanto por situación que la atormenta: “Dios mío, dame fortaleza”

Jessica Cediel preocupó con inesperado video

Jessica Cediel, que se quebró antes por tema de su papá, subió este clip asegurando que era la cara que muchas veces no se veía en redes sociales y los medios nacionales, pero que solía aparecer cuando ocurrían cosas lamentables. Aunque no profundizó sobre qué la tenía así, sí reflejó que la rabia y la impotencia se apoderaban de ella de una manera inesperada.

“ Siento tanta rabia hoy, tanta impotencia...hace mucho no me grababa así, pero también sé que del otro lado de la pantalla hay muchas personas que están igual. Pero hay pruebas en las que uno no termina de salir, se acaba una para que llegue la otra, y uno es como: ‘Dios mío, ¿es en serio? Dame fortaleza y ayúdame a entender el para qué de cada situación’”, agregó en los fragmentos que salieron a la luz.

“Llorar no es malo ni ridículo, grabarte en las redes llorando y victimizándote, si lo es”, “1. Todavía no entiendo la gente que se graba llorando y lo publica; 2. Publicar sus problemas no va a hacer que los que lo vemos lo solucionemos”, “Qué pena grabarse uno mismo llorando”, “¡Ay, que lora! ¿Por qué se tienen que grabar llorando? No entiendo”, “Llore y pase el mal momento sola o con sus seres queridos, ¿pero por qué la necesidad de grabarse y de que todos la vean?”, “Quién sabe qué está pasando en su vida”, “Qué duro, ¿pero no debería grabarse llorando”, entre otras opiniones.