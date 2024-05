Jessica Cediel se cansó de los malos comentarios y se despachó contra los que la critican

Antes de su llegada a la televisión, incursionó en los certámenes de belleza, cuando participó en el concurso Señorita Bogotá, donde aunque no ganó, sí le sirvió como plataforma para darse a conocer.

Entre las distintas producciones en las que ha participado, muchos recuerdan programas como Muy Buenos Días, Estilo RCN, Yo me llamo e incluso apariciones en canales internacionales como lo fue El gordo y la flaca de Univisión y Exatlón Estados Unidos de Telemundo.

Carolina Cruz reveló la razón por la que no viviría con su actual pareja, Jamil Farah

Contexto: Carolina Cruz reveló la razón por la que no viviría con su actual pareja, Jamil Farah

Jessica Cediel le contestó a sus críticos

La presentadora empezó comentando que aunque suelen juzgarla por las cosas de su vida que muestran, esas personas no se imaginan las cosas que no muestra, porque no soportarían algunos detalles de su vida.