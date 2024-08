Westcol reveló curiosa confesión sobre Jessica Cediel: “Está lanzando coqueteos raros”; la presentadora reaccionó sospechosa

Según él, la intención de los mensajes no iba más allá de llevar una charla amistosa y darle a conocer toda la admiración que siente por ella, por su belleza, talento y habilidades en su vida profesional.

Jessica Cediel es centro de críticas por posar en un mini bikini frente al espejo, “eso no es de Dios”

Durante el video en vivo, Westcol se dejó ver stalkeando a la presentadora y a su vez, afirmando que le encantaría hacer una colaboración con ella , pero mencionó que no cree que esto sea posible debido a su religión.

“¿Será que le escribo para un streaming? Sino que ella ya está en un nivel muy Isaías 41, ya cuando uno está en un nivel Isaías 41 es mejor no meterse ahí, de verdad, ella ya está en un flow distinto por así decirlo”, dijo Westcol en su transmisión.

A lo que agregó, dejando claro que le había enviado un mensaje acorde a su pensamiento: “Como yo vi ese Isaías ahí, yo dije, ‘ella ya está tirando a tía, entonces le voy a enviar un piolín bien chimba, espere y verá que la conquiste’, y no funcionó”.

Reacción de Jessica Cediel a palabras de Westcol

“Familia, les quería compartir algo. Hoy me llegó un video, así que se los voy a montar en la siguiente historia y me digan qué opina . Y a propósito, oye tu fan, muchas gracias por esas palabras tan lindas”, dijo Jessica Cediel.

El paisa no aguantó y reaccionó a lo dicho por la presentadora, asegurando que ella lo había “quemado”. Sin embargo, luego compartió con sus seguidores la razón por la que él cree que la presentadora le estaba coqueteando.

“Ella ya me quemó una vez. Usted no sube un video de un cualquier huev… y lo sube a redes pa’. ¿Quién le dijo eso bro? Es la realidad, ella subió una cosa mía, para que suba dos cosas mías ya está llamando mucho la atención. Es la verdad bro, ella sabe quién soy yo y me está tirando unos coqueteos todos raros”, dijo.