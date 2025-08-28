Tatiana Franko, de ‘Vos podés’, se casa; mostró la romántica propuesta de matrimonio: “Dije el ‘sí’ que tanto había anhelado”

Muy buenos días puso en el foco a varios de sus presentadores y entre los que se dieron a conocer está Tatiana Franko, caleña que ha ganado un notable reconocimiento.

Actualmente, Franko es la creadora y conductora del pódcast Vos podés, el cual se convirtió en uno de los más escuchados en Colombia durante el año 2024.

En este proyecto, la periodista ha mostrado la intención de contar y mostrar historias verdaderas que tocan el corazón de los colombianos.

Tatiana Franko recibió propuesta de matrimonio

Aunque en los últimos meses ha sido muy reconocida por su proyecto, incluso por la polémica que atravesó hace algunas semanas, la vida personal de Tatiana Franko también se ha vuelto llamativa para sus seguidores.

Recientemente, la presentadora llamó la atención en redes al publicar un video en el que se puede ver cómo su novio, ahora prometido, Wendel Luis, le propone matrimonio.

Este emotivo momento fue publicado en las redes sociales de ambos con la descripción: “27 de agosto. Dije el ‘sí’ que tanto había anhelado. Te amo. Eres el regalo precioso que Dios tenía guardado para mí”.

La gran propuesta se dio en el teatro, luego de que Franko terminara uno de sus shows en la capital.

En el video se puede ver cómo una persona de su equipo le dice que varios de sus “amigos le tienen una sorpresa”.

Luego, Tatiana sale nuevamente a la tarima, se encuentra con Wendel y se queda viendo un video proyectado de momentos que han vivido ellos dos.

En medio de su desconcierto, se veía emocionada y no logró contenerse cuando en la pantalla apareció el tan anhelado mensaje: “¿Quieres casarte conmigo?”.

En ese momento, Tatiana Franko se llevó las manos a la boca en gesto de sorpresa, pues no podía creer lo que estaba viviendo. Tras momentos de emoción e incredulidad, Wendel se arrodilló, Tatiana dijo que sí y le puso el anillo en el dedo.

Esta noticia fue tomada con agrado, sobre todo por sus amigos, como el periodista de Mañana express Santiago Vargas, quien mostró que fue la misma presentadora quien le dio la noticia en una videollamada.

“La noticia con la que me despierta @tatiana_franko hoy, tenemos boda, amigos”, escribió el presentador.

Santiago Vargas, presentador de 'Mañana express', celebró el compromiso de Tatiana Franko. | Foto: Instagram: @ssantivargas

Además, en el video publicado por la pareja se escribió: “Estoy llorando, lo hablamos tantas veces, Dios es bueno, te amo, Tati y a mi cuñado. Uff”.