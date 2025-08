Tatiana Franco, la podcaster más escuchada del país, responde ante la denuncia en su contra “si he cometido errores, estoy presta a corregirlos”

Su programa se caracteriza por entrevistas a mujeres que han superado obstáculos difíciles, mezclando relatos de vida, resiliencia y mensajes motivacionales , lo que ha consolidado una comunidad fiel y creciente no solo en Colombia, sino también en países como México, Estados Unidos y España.

Hoy solo quiero compartir algo desde el corazón. Tomé la decisión de alejarme por un tiempo de las redes sociales, y siento que es momento de contarles por qué. Necesitaba espacio para procesar muchas emociones, para sanar y reconectarme conmigo misma. También quiero hablarles de una experiencia muy especial: el podcast en el que participé. No soy la única que ha vivido algo tan fuerte... Una chica maravillosa se atrevió a abrir su corazón, y muy pronto también compartirá su versión. #fyp #viral #paratii #historytime

Tras la denuncia, SEMANA consultó a Franco sobre la controversia. Aseguró que “Yo siempre he pensado que no vemos las cosas como son, sino como somos. En ese sentido respeto las percepciones de los demás y esto es algo que justamente mi podcast me ha enseñado, porque las realidades de todos son distintas y asimismo las opiniones. Lo que sí tengo muy claro es que ‘Vos podés’ es un proyecto que nació desde el corazón y con el genuino deseo de servir a otros".