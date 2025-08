Tatiana Franco se ha convertido en una de las voces más influyentes y escuchadas de Colombia gracias a su pódcast Vos podés, que en 2024 fue reconocido como el más escuchado en Spotify en el país. Con apenas un año al aire, este espacio ha crecido exponencialmente, alcanzando una audiencia que supera el millón de oyentes y expandiéndose incluso a países como México, Estados Unidos, España y Perú.

SEMANA conversó con ella sobre los inicios de un proyecto que les ha dado voz a mujeres con historias impactantes, también sobre sus motivaciones y proyección para el futuro. También respondió a las denuncias en su contra.

SEMANA: ¿En qué momento nace el pódcast?

Tatiana Franco: Lo último que hice en televisión fue Muy buenos días, un programa en el que estuve varios años, pero salió del aire y sacaron a todo el equipo, incluyéndome. Quedé desempleada, desconectada de los medios y con problemas financieros y sentimentales al mismo tiempo, lo que me llevó a una fractura emocional profunda. Soy de Cali y había viajado a Bogotá buscando cumplir mis sueños en televisión. Cuando esto se desplomó, quedé muy deprimida. Me fui para Cali unos meses; pensaba no regresar a Bogotá, empezar de cero. Estaba muy perdida, con muchas deudas y sin empleo ni pareja.

Fue un momento duro de reflexión, espiritualidad, oración y búsqueda. Vos podés nació hace más o menos cinco años como marca, inicialmente con un emprendimiento. Pasé de ser periodista a dedicarme a ventas de productos como camisetas con frases de poder, hoodies, journals, pines y planners hermosos. Tenía la necesidad de hacer algo que me gustara, para distraerme.

SEMANA: ¿Por qué ese nombre?

T.F.: Un día escuché una voz, aunque no había nadie, era como un susurro desde el Espíritu Santo, que decía esa frase: “Vos podés”. Esa frase resonó conmigo muchísimo, me animó y conectó conmigo. Se volvió mi mantra, mi firma en redes sociales y me la tatué en el brazo. Compartí esa frase con mi familia y con mi comunidad, que eran principalmente mujeres que me seguían desde la televisión. Al volver a redes, muchas me escribieron agradeciendo ese mensaje, que les ayudó a atravesar momentos difíciles.

Sin darme cuenta, se creó una comunidad de personas rotas que se estaban reparando juntas. Muchas se tatuaron esa frase y me compartían sus fotos e historias increíbles.Cuando la gente empezó a compartir sus historias sinceras fue cuando hice clic: “Wow, esto puede ser algo grande”.

El pódcast nació en pandemia como un espacio para compartir mensajes cortos de inspiración. Hice 95 episodios, todos los miércoles, en los que yo sola daba cápsulas de audio de ocho a diez minutos. Fue el inicio real del proyecto, se formó esa comunidad podcastera cuando el formato no estaba tan popular aún en Colombia.

SEMANA: ¿Qué impacto social ha tenido su pódcast?

T.F.: Es impresionante y mucho más grande de lo que pensé. He recibido mensajes de personas que iban a suicidarse y, al escuchar el pódcast, decidieron quedarse. Eso para mí es cambiar el mundo. También hombres me han confesado que cambió su visión, matrimonios se han restablecido, familias perdonadas. Por ejemplo, entrevisté a una mujer que fue vendida por su familia y gracias al pódcast pudo encontrar a su hermana en Canadá. Hay historias de personas que lograron emprendimientos, viajes internacionales, apoyo legal y terapias gracias a la visibilidad que les dimos. Vos podés está generando un cambio social muy fuerte y real.

SEMANA: Ha mencionado “nosotros” cuando habla de Vos podés. ¿Quiénes trabajan con usted?

T.F.: Somos un equipo de unas 12 personas: periodistas, productores, editores, camarógrafos, maquilladoras. Todo el mundo está comprometido porque amamos este proyecto que cambia vidas y nos cambia también a nosotros. Sobre las historias de vida, tenemos una convocatoria abierta para mujeres que quieran contar sus historias y ahora disponemos de una base de datos de 3.000 historias de toda Latinoamérica.

SEMANA: Vos podés estuvo nominado en los premios India Catalina. Tras los galardones, usted hizo una crítica al respecto, ¿qué pasó con ello?

T.F.: Ellos respondieron vía comentarios en mi post en el que emití mi opinión, pero no me contactaron directamente. Siento que hay un desconocimiento del formato de pódcast por parte de los jurados, pues premian proyectos que no cumplen con las características básicas del formato.

No estoy en contra de quienes ganaron, pero pedí claridad, porque el pódcast sí tiene reglas que deben respetarse. Mi mensaje fue desde el respeto y para defender la legitimidad de un trabajo que hago con mucho amor. Recibí muchos halagos y apoyo por esa valentía, aunque también cuestionamientos, pero creo que fue necesario.

SEMANA: ¿Cuál considera que es su techo?

T.F.: Soy absurdamente soñadora, no les pongo límites a mis sueños. Quiero llegar hasta donde Dios quiera llevarme. Este es apenas el principio: cumplo 40 años y siento que estoy empezando a recoger frutos de años de trabajo en silencio. Lo que ven ahora es solo el comienzo de muchas cosas.

SEMANA: ¿Quién es Tatiana Franco fuera de Vos podés? ¿Cómo es su vida personal?

T.F.: Soy muy familiar. Toda mi familia está en Cali; perdí a mi abuelo hace poco y eso me marcó mucho. Vivo con mi novio brasileño, es quiropráctico, y tengo dos perros: Samba y Lorenzo. Este último, un perro de tres patas, que ha sido un símbolo de mi proceso de transformación. Mi vida personal es sencilla: me gusta ver películas, comer crispetas, y soy muy solitaria. Creo que mi vida está muy ligada a Vos podés, porque paso el día escuchando y leyendo historias, siempre con la cabeza de periodista investigando para luego contarlas.

SEMANA: ¿Cómo influyó su formación periodística en su pódcast?

T.F.: Mi formación ha sido fundamental, aunque soy periodista empírica. Estudié una carrera distinta, pero fui autodidacta y me esforcé mucho para estar a la altura en medios tan competitivos. El periodismo está en la sangre, es pasión y disciplina. Debo darle crédito a Jota Mario Valencia porque sin él saberlo fue mi gran maestro, sobre todo en este arte de entrevistar. Realmente lo veía tan disciplinado desde muy temprano, y yo decía: “Cuando sea grande quiero ser como él”. Me encantaba su manera de entrevistar, me encantaba la forma en que lograba desnudar el alma de los personajes, el método. Vivía muy atenta, además muy curiosa, preguntándole muchas cosas de periodismo.

Jota Mario Valencia fue mi maestro en este formato de entrevistas, me di cuenta de que su particularidad era saber escuchar. A mí me sorprendía que él no tuviera guiones ni libretos. Eso me generaba una gran curiosidad. Yo decía: “¿Pero este hombre por qué no tiene un guion ni un libreto? ¿Cómo lo hace?”. Y me di cuenta de que al final él escuchaba muy bien a esos personajes, los estudiaba.

SEMANA: Recientemente se han conocido denuncias de algunas de sus invitadas al programa, ¿Qué tiene que decir al respecto?

T.F.: Respecto a las denuncias, siempre he pensado que no vemos las cosas como son, sino como somos. En ese sentido respeto las percepciones de los demás y esto es algo que justamente mi podcast me ha enseñado, porque las realidades de todos son distintas y asimismo las opiniones. Lo que sí tengo muy claro es que ‘Vos podés’ es un proyecto que nació desde el corazón y con el genuino deseo de servir a otros.

Desde siempre yo he estado comprometida con la empatía, con la escucha y con la de mis invitadas. Si he cometido errores, estoy presta a corregirlos porque en esta comunidad nos transformamos todas. Vos podés es mi más grande propósito y mientras tenga oídos que me escuchen, seguiré amplificando las voces de otras mujeres, porque estoy convencida de que podemos cambiar el mundo una historia a la vez.

SEMANA: ¿Qué viene ahora para Vos podés y para usted?