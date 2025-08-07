Tatiana Franko se ha convertido en una figura influyente dentro del universo digital colombiano gracias al éxito de su espacio Vos podés, un pódcast que se posicionó como el más escuchado en Colombia durante el año 2024.

La cercanía y autenticidad del programa le han permitido consolidar una comunidad sólida no solo en Colombia, sino también en otros países de habla hispana.

Tatiana Franco | Foto: Cortesía

Controversia por el pódcast de Tatiana Franko

Pese a su popularidad, recientemente la presentadora ha enfrentado una situación que ha generado polémica en redes sociales.

Una de sus invitadas, Lucía Tamayo, publicó un video en el que expuso su inconformidad tras haber participado en el pódcast.

Según relató, al atravesar por un momento económico complicado, decidió pedirle a la periodista una parte de las ganancias generadas por la monetización del capítulo en el que apareció, pero —presuntamente— recibió una respuesta negativa de Franko.

@luciatamayo81 Hoy solo quiero compartir algo desde el corazón. Tomé la decisión de alejarme por un tiempo de las redes sociales, y siento que es momento de contarles por qué. Necesitaba espacio para procesar muchas emociones, para sanar y reconectarme conmigo misma. También quiero hablarles de una experiencia muy especial: el podcast en el que participé. No soy la única que ha vivido algo tan fuerte... Una chica maravillosa se atrevió a abrir su corazón, y muy pronto también compartirá su versión. #fyp #viral #paratii #historytime ♬ sonido original - Lucia Tamayo💕

Además, Tamayo afirmó que no es la única con una percepción negativa sobre su experiencia en el programa.

Aseguró conocer a otra mujer que también fue invitada al pódcast y que, según su testimonio, se sintió incómoda por el trato recibido de parte de la conductora durante la grabación.

Emitieron comunicado

En la mañana de este jueves 7 de agosto, se publicó un comunicado muy específico en la cuenta de Instagram del pódcast en el que se encargaron de “responder” a la polémica ocurrida.

“Ante los señalamientos recientes divulgados en redes sociales, desde el equipo de Vos podés, el pódcast, queremos responder con claridad, responsabilidad y respeto por nuestra audiencia, nuestras invitadas y por el trabajo que realizamos con profunda vocación”, es lo primero que se lee.

Luego de esto, se encargaron de “rechazar las acusaciones hechas” por las dos invitadas que publicaron sus videos en redes. “Dichas afirmaciones desconocen por completo el cuidado humano, técnico y emocional que ponemos en cada episodio”, se añade.

Con el fin de dar un tratamiento adecuado a lo ocurrido, con este comunicado se informa que pasó a instancias legales.

“Dado el carácter difamatorio de las acusaciones y el impacto que estas tienen sobre el buen nombre del proyecto y de su presentadora, Tatiana Franko, informamos que el caso ha sido puesto en manos del equipo legal de la marca. Se emprenderán las acciones jurídicas pertinentes para proteger la integridad del espacio, su equipo y las personas que hacen parte de él”, agregan.

Por último, señalan que continuarán en su labor de dar a conocer historias que conmuevan y ayuden a crear conciencia. “Seguiremos trabajando con la misma entrega y con la certeza de que cada historia contada con respeto transforma mucho más que cualquier señalamiento que busque afectar la reputación de una marca”.

¿De qué trata el pódcast ‘Vos podés’?

La propuesta de Franko nació en medio de la pandemia, cuando decidió ofrecer un espacio dedicado al empoderamiento femenino, donde las historias de superación, la resiliencia y el crecimiento personal se convirtieron en el eje central de cada episodio.