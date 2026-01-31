Gente

Kika Nieto vuelve al altar: recibió propuesta de matrimonio en vivo y se hizo viral

El video del momento suma millones de producciones en redes sociales.

Laura Camila Másmela Bernal

31 de enero de 2026, 12:07 p. m.
Kika Nieto aceptó propuesta de matrimonio y emocionó a sus seguidores.
Kika Nieto aceptó propuesta de matrimonio y emocionó a sus seguidores. Foto: Instagram @diegobarajasr - @_kikanieto / Canal RCN 'Mujeres Sin Filtro'

Desde hace más de diez años, Kika Nieto forma parte del grupo de influenciadores colombianos con mayor reconocimiento y proyección internacional.

A través de plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, ha logrado consolidar su marca personal y compartir contenido con millones de personas que conectan con sus ideas.

Sin embargo, su vida personal también ha despertado el interés de muchos, ya que desde su llegada a las redes sociales compartió aspectos de su relación con Santimaye, con quien se casó en mayo de 2018 y de quien, cinco años después, anunció su divorcio por motivos que aún se desconocen.

Kika Nieto tiene más de 8 millones de suscriptores en YouTube.
Kika Nieto es una de las youtubers colombianas con mayor número de seguidores en redes sociales. Foto: Instagram @_kikanieto

Tiempo después, inició un nuevo noviazgo con Diego Barajas, un hombre que se mantiene alejado de la esfera pública y conserva su perfil privado en las plataformas digitales, aunque aparece de manera recurrente en los videos de la influencer.

Pese a que Kika reveló hace pocas semanas que habían dado por terminada su relación, ambos volvieron a aparecer juntos en Instagram y confirmaron que decidieron darse una nueva oportunidad en el amor, retomando su vínculo y reconectando con los planes que tenían a futuro.

Esta es la millonada que cuesta la mansión de Kika Nieto; la influencer la puso en venta tras divorciarse

Kika Nieto recibió el anillo en plena transmisión de televisión

En medio de la transmisión habitual de Mujeres sin filtro, programa del Canal RCN del que Kika Nieto hace parte del panel de presentadoras, Diego Barajas apareció en el set durante la celebración de cumpleaños de la creadora y, en el momento menos esperado y frente a las cámaras de la producción, sacó un anillo de su bolsillo y le propuso matrimonio.

“Quiero reconocer lo especial que ha sido esta relación. Ha sido una relación con altos y bajos, con cosas muy bonitas y yo quiero decirte que yo quiero cerrar mis ojos cuando muera y estar a tu lado, entonces mi pregunta hoy es si te quieres casar conmigo”, dijo.

En medio de una evidente alegría, Kika aceptó la propuesta y dejó sorprendidas a Flavia Dos Santos, Natalia Sanint y María Cecilia Botero, quienes no dudaron en felicitarla por el especial momento.

Como era de esperarse, miles de personas reaccionaron a la propuesta y se manifestaron a través de la sección de comentarios.

Esta es la nueva novia de Santimaye, exesposo de la youtuber Kika Nieto; la conoció en la iglesia

“Me encanta. Qué bonito que haya encontrado el amor de nuevo, el divorcio no define a una persona”; “Te mereces ser feliz, Dios te bendiga”; “El mejor capítulo de Mujeres sin filtro, me encantó”; “La sigo desde hace muchos años, me alegra verla ser feliz de nuevo” y “Me hicieron llorar de la felicidad, son muy hermosos”, son algunas de las palabras que se leen en la publicación que al momento acumula más de 2,4 millones de reproducciones.

