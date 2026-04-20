Así fue el lujoso matrimonio de Kika Nieto en Santa Marta: fotos sorprenden a sus fans

El nombre de Kika Nieto volvió a tomarse las redes sociales, esta vez por uno de los momentos más significativos de su vida personal. En las últimas horas, la creadora de contenido confirmó que contrajo matrimonio con Diego Barajas en una ceremonia que, según las imágenes difundidas, estuvo marcada por el lujo, la emotividad y una cuidada estética frente al mar Caribe.

Aunque inicialmente fueron videos filtrados y publicaciones de asistentes las que despertaron la curiosidad de sus seguidores, no pasó mucho tiempo antes de que la propia influenciadora decidiera compartir su versión de los hechos.

Kika Nieto aceptó propuesta de matrimonio y emocionó a sus seguidores. Foto: Instagram @diegobarajasr - @_kikanieto / Canal RCN 'Mujeres Sin Filtro'

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde supera los cuatro millones de seguidores, Kika publicó un sentido mensaje en el que dejó ver la magnitud de lo vivido durante varios días de celebración en Santa Marta.

En su publicación, la también presentadora de Mujeres sin filtro expresó que necesitaba tiempo para asimilar todo lo ocurrido, describiendo la experiencia como una serie de “bendiciones desbordadas” que superaron incluso lo que alguna vez consideró imposible.

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Sus palabras, cargadas de espiritualidad y gratitud, fueron interpretadas por sus seguidores como una muestra de la conexión emocional que marcó cada instante de la boda.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales no tardaron en hacerse virales. En ellas se puede observar una ceremonia al aire libre, con el mar de fondo y una ambientación que combinó elegancia y naturalidad. La decoración, dominada por tonos claros, flores delicadas y detalles cuidadosamente seleccionados, reflejó una apuesta estética acorde con las tendencias actuales de bodas de destino.

El evento no solo destacó por su escenario, sino también por la presencia de familiares, amigos cercanos y algunas figuras del mundo digital, quienes acompañaron a la pareja en este momento especial.

La celebración, que se extendió durante varios días, incluyó diferentes actividades previas y posteriores al matrimonio, consolidando lo que muchos seguidores han calificado como una experiencia inolvidable.