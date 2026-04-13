Kika Nieto deja atrás a Santi Maye: los detalles de su nueva boda con el empresario Diego Barajas

La reconocida creadora de contenido y presentadora bogotana Kika Nieto ha dado un nuevo paso en su vida personal al contraer matrimonio por lo civil con el empresario Diego Barajas. La ceremonia, que tuvo lugar el pasado sábado 11 de abril de 2026 en Bogotá, marca el inicio de una nueva etapa para Nieto, quien en los últimos años ha sido blanco de críticas tras su mediático divorcio.

Grupo de influencers estaría en el ojo del huracán por promocionar lotes ilegales en el Meta

De acuerdo con las publicaciones compartidas por la propia influenciadora en su cuenta de Instagram, el matrimonio civil se llevó a cabo en un exclusivo restaurante al norte de Bogotá. En las imágenes difundidas, se observa a Nieto luciendo un vestido blanco de corte ajustado, mientras que Barajas optó por un traje sastre en tono azul.

La celebración se caracterizó por ser un evento privado, rodeado de sus familiares más cercanos y amigos íntimos. Según las declaraciones de la presentadora del programa ‘Mujeres sin Filtro’ del Canal RCN, este acto formal precede a una celebración “por lo alto” que se llevaría a cabo seis días después de la firma del acta civil. “¡Hola, cónyuge! Qué rico una vida a tu lado, Diego Barajas. Boda oficial: 6 días y contando”, expresó la creadora de contenido en sus redes sociales.

El camino al altar de la pareja se consolidó públicamente en enero de 2026. Durante una emisión en vivo del programa ‘Mujeres Sin Filtro’, Diego Barajas sorprendió a Nieto con una propuesta de matrimonio que rápidamente se volvió viral. Barajas, conocido en el sector corporativo como el fundador de la firma Aurum, ha sido descrito por fuentes cercanas a la pareja como un apoyo fundamental en el proceso de reinvención personal de la influenciadora.

Cabe recordar que la relación, que suma más de dos años, atravesó una breve interrupción a finales de 2025. Sin embargo, tras superar ese periodo de distancia, la pareja retomó su vínculo.

Como es habitual, el anuncio del matrimonio generó una oleada de reacciones diversas en plataformas digitales. Una parte considerable de su comunidad celebró el acontecimiento, resaltando la “honestidad” y el “proceso espiritual” que Nieto ha compartido recientemente.

No obstante, la noticia también suscitó comparaciones con su pasado sentimental. Kika Nieto estuvo casada anteriormente con el también creador de contenido Santi Maye, de quien se divorció tras una relación de varios años iniciada en 2018. Curiosamente, el pasado 22 de marzo de 2026, Maye también anunció su compromiso con su actual pareja, lo que alimentó el debate entre los internautas.

Algunos usuarios en redes sociales manifestaron escepticismo con comentarios como: “a ver cuánto le dura”, “espera, ¿y Santi?”, “Ay, ¿de qué me perdí? Yo me quedé en otra historia y ahora ya veo cansándose nuevamente...”.

Pese a las críticas y las comparaciones con su historia previa, Nieto ha mantenido una postura de discreción, enfocándose en lo que ella denomina su “proceso de autodescubrimiento”.