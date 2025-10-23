Kika Nieto causó pánico al publicar fotografía del ‘bicho’ que tiene en el ojo: “Es asqueroso”

Erika Nieto Márquez, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Kika Nieto, es una de las creadoras de contenido colombianas con mayor crecimiento y proyección a nivel internacional, pues desde hace más de una década ha estado compartiendo videos en distintas plataformas como YouTube, Facebook, Instagram y TikTok.

Posteriormente, incursionó en el mundo de la presentación de televisión y actualmente, hace parte del grupo de hosts de Mujeres sin filtro, una producción del Canal RCN en la que se tocan temas de actualidad y empoderamiento.

Kika Nieto sorprendió a miles al hablar de la infección que tiene en uno de sus ojos. | Foto: Instagram @_kikanieto

En medio de una de las transmisiones del programa, Kika Nieto estuvo portando algunos lentes y explicó que decidió utilizarlos con el fin de proteger sus ojos, ya que estaría teniendo ciertas molestias y comezón en uno de sus ojos.

“Tengo un bicho asqueroso en el ojo. Ustedes no saben el alivio que yo siento por saber qué carajos era lo que me pasaba porque me habían dicho que era conjuntivitis como 8 veces en el año (...) No tenía ningún sentido que eso me estuviera pasando tan seguido. Incluso, hace como 10 días les mostré como estaba mi ojo y varios de ustedes me dijeron que también les pasaba eso”, confesó frente a sus fanáticos.

La molestia fue tan grande que la mujer tomó la decisión de visitar a una profesional de la salud para poder dar con el diagnóstico de su caso en específico.

“Pedí una cita prioritaria y la doctora me hizo como diferentes exámenes, me puso unas gotas, me examinó con una luz azul, otra blanca y con varios microscopios, hasta que me dijo que tenía blefaritis”.

Según el portal de salud MedLine Plus, esta condición ‘se manifiesta por inflamación, irritación, comezón y enrojecimiento de los párpados en donde los residuos similares a la caspa se acumulan en la base de las pestañas’.

Debido a las fuertes reacciones que estaba presentando, Kika tuvo que seguir algunas recomendaciones médicas, las cuales ayudarían a disminuir los síntomas y permitir que la condición mejore de manera considerable dentro de los próximos meses.

La creadora de contenido deberá:

Tomar antibióticos,

Hacerse algunos lavados especiales.

Aplicarse gotas humectantes durante tres semanas.

Realizarse una limpieza exhaustiva en su casa y lavar absolutamente todos los tendidos con os que duerme.