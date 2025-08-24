“La embarré”: Kika Nieto destapó detalles inéditos de su divorcio y habló de su nueva relación

La industria de las redes sociales es uno de los mercados más exitosos de la actualidad, pues a través de las diversas plataformas que se han desarrollado en los últimos años, miles de personas alrededor del mundo han logrado potencializar y sacarle provecho a sus marcas personales, por medio de la publicidad y la colaboración con marcas.

En el panorama de Colombia, existe una gran cantidad de influenciadores que lograron ser reconocidos a nivel internacional y construir un público interesado en conocer detalles con respecto a sus estilos de vida.

Erika Nieto, reconocida en las redes sociales como Kika Nieto, es actualmente una de las youtubers más grandes del país, pues con más de 10 años en la aplicación, supera los 7,7 millones de suscriptores, quienes disfrutan de diversas categorías de contenidos de vlogs, storytimes y moda.

Sin embargo, en el mes de diciembre del 2023 la mujer sorprendió a sus fanáticos al revelar que, tras 5 años de matrimonio y más de 14 de relación, su vínculo con Santimaye había terminado.

Pese a que guardaron silencio y tomaron la decisión de llevar a cabo el proceso de divorcio por fuera de las redes, en medio de una reciente entrevista con Marcelo Cezán para el pódcast de Bravíssimo, Kika rompió el silencio y reveló detalles de cómo vivió esa época.

“Sin temor a equivocarme, ha sido el momento más duro de toda mi vida, fue el que cambió por completo mi forma de ver y afrontar la vida. Me dejó demasiado dolor, demasiadas preguntas, demasiados cuestionamientos y a eso, se le suma la cuota de la opinión pública, fue muy difícil. Yo entiendo cuando la gente me sataniza y me dice muchas cosas feas porque también asumo el matrimonio como algo muy especial, muy sagrado y que debería ser para siempre” afirmó.

Por otro lado, se refirió a su parte religiosa y cómo, desde el punto de vista que tiene en la actualidad, podría haber hecho más para salvar su matrimonio.

“Yo fracasé, en ese sentido. Yo me casé para que fuera para siempre y la embarré, no logré ese cometido. No es algo que a mí me enorgullezca. Eso no es tan fácil como tomar una decisión y firmar un papel (...) Si yo ahorita estuviera en un matrimonio, hubiera tratado de conservarlo, mucho más de lo que lo intenté en ese momento, aunque igual lo intenté, fueron siete meses de terapia, de intentar con un terapeuta, luego con otro, luego con otro y no se logró”.

Kika Nieto cree nuevamente en el amor

Aunque vivió momentos muy complicados, luego de recibir ayuda espiritual y terapéutica, logró crear un nuevo vínculo con Diego Barajas, su nuevo novio, con quien incluso tiene una marca de juegos de mesa.

“Mi novio se llama Diego, es una persona que yo admiro en muchos sentido, pero que me reta constante, porque me hace ver el reflejo mío y lo que debo mejorar en mí (...) Ha sido una relación nutritiva, pero muy retadora a nivel laboral y espiritual”.

Al momento, llevan más de 9 meses juntos y pese a que no es la relación perfecta, ha sido la conexión ideal que necesitaba para poder centrar muchas de sus ideas.