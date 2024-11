Jessica Cediel destapó la razón que la tenía derrumbada y la afectó: “A uno no lo preparan para esos momentos”

No obstante, recientemente, Jessica Cediel fue foco de miradas en su cuenta oficial de Instagram , debido a una inesperada publicación que realizó, y que fue reposteada por Rechismes . La modelo aparecía llorando ante la cámara, manifestando que estaba mostrando una faceta que no recurrente en el escenario mediático.

“Siento tanta rabia hoy, tanta impotencia...hace mucho no me grababa así, pero también sé que del otro lado de la pantalla hay muchas personas que están igual. Pero hay pruebas en las que uno no termina de salir, se acaba una para que llegue la otra, y uno es como: ‘Dios mío, ¿es en serio? Dame fortaleza y ayúdame a entender el para qué de cada situación’”, agregó, puntualizando que no estaba alegre con lo que pasaba.