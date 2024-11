Carlos Vives abrió su corazón y habló sobre sus dos divorcios: " Te culpas toda tu vida”

Frente a la pregunta, Vives se sinceró ante las cámaras: “Que falle una relación, que falle un matrimonio… lo que me pasó a mí con mis dos hijos, con Carlos, con Lucy, eso es lo peor que te puede pasar. Es lo peor. Yo creo que nadie se casa para separarse. Es mi forma de pensar. Yo me casé y la vida me puso en otro lugar después. Y eso es lo más doloroso que puede pasar. Eso es lo más difícil porque eso lo llevas toda tu vida. Te culpas toda tu vida. Cuando hay dos hijos, te quieres matar toda tu vida por fallarles; pero me pasó”, contó el cantante.