¿Qué fue de Amparo Sandino, la mujer que acompañaba con la guitarra a Carlos Vives, Egidio Cuadrado y Mayté Montero?

Hoy, con motivo de la muerte del acordeonero Egidio Cuadrado , muchas personas se preguntan qué fue de ella, toda vez que Mayté Montero, con la gaita, sigue acompañando a Carlos Vives y de Sandino no se tiene mayor razón. “Yo trabajé con Carlos toda la época de ‘La Gota Fría’, grabé el disco de ‘Clásicos de la Provincia’ e hicimos giras en 1994, 1994 y 1995. Fue a partir de ese momento que me ofrecieron grabar con Warner Music, en Nueva York (Estados Unidos), y ya salí como solista, en 1996″, aseguró.

“Carlos Vives es una marca y era llevar ese folclor al mundo, es mi mentor. La idea de él era tener una mujer al frente con la guitarra porque no había muchas mujeres. Cuando íbamos a muchos países era una imagen súper chévere ”, agregó. “Saqué un primer disco, que se llamó ‘Punto de partida ’, y ahí tuvimos un primer éxito. Me fue muy bien y tuve la oportunidad de viajar por el mundo, por Latinoamérica, por Europa y la esencia folclórica estuvo muy presente”, agregó.

Amparo Sandino agregó, en declaraciones que le dio en 2018 al programa Bravíssimo, que su vida avanzaba como solista, viajando por muchos países, “hasta que llegó el propio y me robó el corazón. Me casé y tuve una niña absolutamente divina. Yo llevo en la música desde que tengo 6 años de edad y yo quería tener familia. Decía que la música siempre va a estar, seguiré cantando hasta que me muera, y me fui por los lados de la familia, que es un regalo de Dios”.