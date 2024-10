🔴En vivo | Colombia despide a Egidio Cuadrado: “Te llevas en tus ojos un pedazo de mi cielo y de mi mar”, expresó Shakira

Siga el minuto a minuto del último adiós de Egidio Cuadrado:

11:10 a. m. Gusi se despide de Egidio Cuadrado

10:15 a. m. Shakira da su último adiós al acordeonero

9:30 a. m. Juanes despide a Edigio Cuadrado

9:00 a. m. El último mensaje de Carlos Vives

El cantante habló en Caracol Televisión sobre el fallecimiento de su compañero y amigo. “Esa apuesta que tuve por él en esos años, cuando muchos me decían que había acordeonistas más modernos o contemporáneos que podían compaginar mejor conmigo (…) Estoy pensando en que no me equivoqué, escogí al que era”, dijo.