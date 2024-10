Carlos Vives contó cómo se enteró de muerte de Egidio Cuadrado; relató su último encuentro: “Yo sabía”

El vallenato está de luto tras la caída de Egidio Cuadrado, célebre acordeonero y una de las figuras más representativas del género en Colombia. Su trayectoria fue enorme, acumulando éxitos y proyectos, entre ellos su colaboración con Carlos Vives, con un fuerte lazo amistoso y laboral.

El músico falleció el pasado 21 de octubre de 2024 en la Clínica Colombia, a los 71 años, tras enfrentar serios problemas de salud. El centro médico que lo atendió informó que la causa de su muerte fue una grave neumonía, por la cual estuvo ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Pese a sus esfuerzos por sanar y salir adelante, su cuerpo no reaccionó y tuvo un doloroso final, que dejó afectados a sus seres amados. Uno de los que más sufrió con esta noticia fue Carlos Vives, quien concedió varias entrevistas a los medios colombianos, expresando su sentir.

El intérprete de La Bicicleta comentó que estaba muy mal por lo que estaba sucediendo en su vida personal, ya que su “compadrito” era una pieza fundamental de su carrera. Aunque sabía que no se encontraba bien, verlo partir lo dejó muy nostálgico.

En diálogo con Blu Radio, Carlos Vives mencionó que se enteró de la muerte de su gran amigo a través del formato radial, por lo que quedó sin palabras apenas escuchó eso. En la entrevista fue enfático en que agradecía a los locutores por informar sobre lo acontecido, ya que él presentía que algo no estaba bien.

Carlos Vives siempre junto al acordeonero Egidio Cuadrado. | Foto: COLPRENSA

Según se detalló, Carlos Vives quiso hablar sobre cómo fue la última conversación que tuvo con Egidio Cuadrado, relatando un poco de cómo pasó los últimos días y horas antes de su muerte. El cantante puntualizó en que veía agotado a su amigo, además de “acabadito” por los líos que estaba atravesando.

“Lo vi hace solo unos días aquí en Bogotá y me di cuenta que ya se nos estaba yendo el viejo, porque lo vi muy acabadito y yo sabía que no había nada más que hacer”, reveló a Blu Radio.

“Él siempre mantuvo la esperanza de recuperarse. Antes de ingresar a la Clínica Colombia, se puso muy mal. Su esposa, Fanny, le preguntó: ‘¿Vamos a llevar algo de la casa?’ Y él le respondió: ‘No te preocupes, yo regreso’”, agregó.

En cuanto a la última visita que le hizo, donde intentó hablar con su acordeonero, el colombiano apuntó que ya lo veía muy desconectado de este plano terrenal, pues sentía que no lo oía y tampoco que le entendía lo que deseaba expresarle.

Egidio Cuadrado, acordeonista de Carlos Vives, murió el 21 de octubre (Colprensa - Sofía Toscano) | Foto: Sofía Toscano

Al presenciar su estado físico, Carlos Vives entendió que el músico ya no estaría con ellos a futuro, pues algo le decía que no se recuperaría como tanto él esperaba. La visita le dejó muchas inquietudes, por lo que las versiones que le dieron después no lo convencían.

“Cuando lo visité yo sentí que no me oía. Sentí que ya no estaba por ahí. Después me decían que había abierto los ojos, pero yo sabía que mi compadrito no tenía vuelta atrás”, reveló en la charla con el medio radial.

Es importante recalcar que el samario habló con Noticias Caracol, emisión de la mañana, indicando que nunca se había equivocado en elegir a Egidio Cuadrado como su acordeonista. A pesar de lo que le decía la gente, él se guió por su instinto y terminó conformando una de sus bandas más fuertes y reconocidas en la industria musical.