Egidio Cuadrado fue recordado por Carlos Vives con nostálgicos recuerdos: “Murió mi compadre, muchos años luchando”

Carlos Vives habló de la muerte de Egidio Cuadrado, su acordeonero

Murió mi compadre Egidio. Muchos años luchando por su salud! Siempre juntos, siempre velando por los suyos, gracias por cruzarse en mi camino maestro! No dejemos nunca de reirnos. Descansa en paz 🤍🕯️ pic.twitter.com/jZAoJ50yqU

El artista no es el único que se vio afectado por la noticia. Los seguidores también lamentan la muerte de Egidio, y en este video de Vives han dejado algunos de sus comentarios expresando su tristeza: “Desde ‘Escalona’ siempre los vi estar juntos en los escenarios. Hoy me acuerdo de que a mi pueblito en dónde vivía de niño una vez a la semana llegaba un señor vendiendo casete y su música siempre me ha gustado”, “La luz del vallenato se apagó hoy”, “Crack, acordeón para los ángeles del cielo. Se fue tu slash, tu tambora, Carlitos”, “Fuerza patrón, por su memoria y legado en la tierra del compadre Egidio, La Provincia debe continuar por el folclor, los jugalres y la cultura colombiana ante el mundo”, “Esta unión dejó un gran legado para nuestra cultura, legado de música, amistad, respeto y momentos inolvidables de alegría. Siempre estará en nuestro recuerdo y en nuestros corazones”, fueron algunos de los comentarios.