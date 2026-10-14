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El papa León XIV pide oraciones tras su cirugía: el Vaticano revela cómo evoluciona su recuperación

En medio de una semana marcada por la preocupación, el Vaticano compartió un mensaje que busca acompañar a los fieles.

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Redacción Mundo
14 de octubre de 2026 a las 3:39 p. m.
El papa León XIV anunció que se someterá a una cirugía la próxima semana.
El papa León XIV anunció que se someterá a una cirugía la próxima semana. Foto: AP Photo/Andrew Medichini

El papa León XIV agradeció este miércoles, 14 de octubre, las oraciones de los creyentes y pidió que continúen acompañándolo espiritualmente mientras se recupera de una intervención quirúrgica en el Hospital Gemelli de Roma.

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El mensaje fue publicado después de que el pontífice fuera sometido a una operación pulmonar que, según informó inicialmente la Santa Sede, concluyó satisfactoriamente.

La intervención tuvo como objetivo retirar un nódulo localizado en uno de sus pulmones, detectado durante exámenes médicos rutinarios. Días antes, el propio León XIV había informado a los fieles sobre el hallazgo y explicado que sus médicos recomendaron una operación para tratarlo.

La cirugía se realizó en el Policlínico Agostino Gemelli, en Roma, bajo la dirección de un equipo especializado en cirugía torácica. Tras el procedimiento, el Vaticano comunicó que el papa había regresado a su habitación y que la operación se había desarrollado dentro del tiempo previsto.

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