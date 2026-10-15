Hinchas vandalizaron la sede del Junior en Barranquilla: crisis de resultados pasó a mayores

Junior de Barranquilla ha tenido un semestre para el olvido y está al borde de la eliminación en la Liga BetPlay 2026-II. El conjunto tiburón volvió a empatar frente a Deportivo Pereira en condición de local (1-1), un resultado que lo obliga a ganar todos los partidos que quedan por delante.

Técnico que suena para Junior llegó a Barranquilla: opinó sobre la crisis de resultados

Este jueves, 15 de octubre, hinchas identificados con prendas de Junior vandalizaron la fachada de la sede deportiva Adelita de Char y pintaron los carros de los jugadores con mensajes alusivos a la crisis de resultados.

El conjunto rojiblanco es el vigente bicampeón del fútbol colombiano y tiene un cupo asegurado en la Copa Libertadores 2027. Aunque los resultados no se han conseguido bajo las órdenes de Sebastián Viera, el club ya está trabajando internamente para el próximo año.

Periodistas locales reportaron que el delantero Guillermo Paiva y el volante Jesús Rivas hacen parte de la lista de jugadores afectados por hinchas que les pintaron el carro con aerosoles.

En la fachada de la sede deportiva también escribieron un mensaje que decía: “Sin vida. En Junior se juega a muerte”.

Junior de Barranquilla, al borde de la eliminación

Después de haber tocado la gloria en junio, cuando le ganaron la final a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín, el rendimiento de Junior ha venido en picada.

Alfredo Arias no pudo sostenerse como director técnico y Sebastián Viera llegó a cambiar las cosas sin mucho éxito. El cuadro tiburón ya estaría buscando nuevo timonel en el mercado; sin embargo, terminará el semestre con el exarquero uruguayo sentado en el banquillo.

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Viera todavía confía en lograr la clasificación y pelear por el tricampeonato a final de año. “Ninguno de los equipos que está hoy dentro de los ocho nos pasó por encima. Nosotros hemos perdido los partidos por errores individuales nuestros y porque no sabemos cerrar los encuentros. Cuando tenemos que cerrarlos, no los cerramos con goles y, cuando tenemos que defender, no lo hacemos bien”, admitió el DT.

“Esto es de tiempo y eso no hay. Vamos a seguir trabajando para que las cosas salgan. El deseo, las ganas, el trabajo y el optimismo nunca van a faltar. Cada partido es complicado”, agregó.

Junior marcha en la decimosexta posición del campeonato con 11 puntos y le quedan seis fechas por delante para lograr el milagro. La obligación es ganar todos los partidos para llegar a 29 unidades y, de esa forma, apelar a otros resultados que le permitan clasificar.

En caso de no lograrlo, el equipo barranquillero se despedirá prematuramente de la temporada y no podrá hacer su debut triunfal en el nuevo Estadio Metropolitano, que fue ampliado y mejorado para acoger la final de la Copa Sudamericana.