Rompió récords en solo 72 horas: la brutal superproducción de 98 minutos que se apoderó del número 1 en 28 países

Estrenada el pasado 30 de octubre de 2026 en Prime Video, el largometraje Apocalipsis Z: Nuevo mundo se ha posicionado rápidamente entre los contenidos más vistos de la plataforma.

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La producción, que se da como continuación directa del largometraje de 2024 Apocalipsis Z: El principio del fin expande la narrativa de supervivencia y combate bélico en un contexto pospandémico dominado por el virus TSJ.

De acuerdo con las métricas consolidadas por el portal especializado FlixPatrol, la cinta dirigida por el cineasta catalán Carles Torrens alcanzó el primer lugar del ranking global de reproducciones en Prime Video durante el fin de semana de su lanzamiento.

El informe señala que el filme logró ubicarse dentro del top 3 de reproducciones en 41 territorios y en la posición número uno en España y en más de 25 países.

La narrativa de Apocalipsis Z: Nuevo mundo establece su premisa en las Islas Canarias, presentadas dentro de la ficción como uno de los últimos lugares seguros y organizados de Europa frente a la expansión de los infectados.

La tranquilidad del refugio se ve interrumpida cuando una unidad militar emprende una misión de reabastecimiento hacia la península ibérica, desplazándose a un Madrid devastado para obtener suministros esenciales.

A diferencia de la entrega inicial, que concentraba su carga dramática en el duelo individual, la pérdida y el aislamiento del protagonista, esta secuela introduce un cambio de tono orientado hacia la acción táctica y la aventura.

El guion toma una distancia narrativa respecto a las novelas originales del escritor Manel Loureiro, apostando por una adaptación libre que incorpora elementos contemporáneos y una estructura inspirada en la supervivencia y combate de los videojuegos.

El reparto principal está encabezado por el actor Carlos Alcaide, quien asume el papel de Roberto, un soldado con un pasado complejo que integra la peligrosa expedición militar a la península.

Con una duración de 98 minutos, Apocalipsis Z: Nuevo mundo eleva la apuesta en efectos visuales, secuencias de violencia gráfica y diseño de producción en espacios urbanos reconocibles.

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La ambientación en barrios españoles colapsados y el uso del lenguaje cotidiano dentro de la patrulla militar aportan un distintivo de identidad local que ha sido destacado en el consumo internacional.

La franquicia, que tuvo sus orígenes como un fenómeno de literatura digital escrito por Manel Loureiro antes de dar el salto al formato impreso y posteriormente al cine, se encuentra disponible de manera exclusiva en el catálogo de Prime Video, tanto la entrega original de 2024 como esta nueva secuela.