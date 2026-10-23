Lideró en más de 100 países y cambió su final histórico: la serie de terror que asegura su regreso en Prime Video

​Prime Video hizo oficial la renovación de Carrie para una segunda temporada, decisión tomada dos semanas después del estreno de sus primeros ocho episodios el pasado 7 de octubre.

La nueva producción televisiva basada en la célebre novela de Stephen King y creada por el cineasta Mike Flanagan ha encabezado el ranking global de la plataforma, posicionándose en el primer lugar de transmisión en más de 105 países.

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​A diferencia de la obra literaria original publicada por Stephen King en 1974 y de sus posteriores adaptaciones cinematográficas, como la clásica versión de Brian De Palma en 1976, la serie de Prime Video se desarrolla en un entorno contemporáneo e introduce una alteración sustancial en el destino de su protagonista.

​En el cierre de la primera entrega, Carrie White no fallece tras la tragedia del baile de graduación.

La trama concluye con la joven huyendo de la ciudad en el vehículo de su amiga Emaline, personaje interpretado por la actriz Thalia Dudek.

Este cambio en la trama permite que la narrativa explore un territorio inédito que va más allá del desenlace trágico tradicionalmente asociado al personaje.

​Según declaraciones difundidas por la plataforma de streaming, el creador y showrunner Mike Flanagan explicó la visión estratégica detrás del proyecto:

​“Durante 50 años, el público ha conocido y se ha sentido atraído por la historia de Carrie White. Desde el principio, imaginamos una historia que fuera mucho más allá del baile de graduación. Y estoy increíblemente agradecido por la confianza y el apoyo de Stephen para explorar lo que viene después.”

​Por su parte, el propio Stephen King respaldó públicamente la continuidad del proyecto y su vinculación como productor ejecutivo:

​“Estoy deseando que el público descubra qué le espera a Carrie White. Mike Flanagan y yo estamos emocionados con lo que viene. Sin duda, será apasionante.”

De acuerdo con los reportes comunicados por Prime Video, la producción se ha mantenido en la cima de las listas semanales a nivel global.

​Peter Friedlander, responsable de televisión global en Amazon MGM Studios, destacó el alcance de la producción, señalando que la propuesta ha logrado conectar tanto con lectores históricos del autor como con nuevas audiencias, en especial entre el público femenino.

Cabe precisar que, en línea con las políticas habituales de la industria del streaming, Amazon MGM Studios no ha publicado cifras consolidadas sobre el número absoluto de espectadores o minutos de reproducción.

​La visión original de Mike Flanagan contempla un arco narrativo concebido globalmente para tres temporadas. Con la confirmación de la segunda entrega, el realizador avanza en la ejecución de dicho plan integral.

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​En materia de reparto, se prevé el regreso de Summer H. Howell en el rol titular de Carrie White, junto a Thalia Dudek como Emaline. Asimismo, personajes interpretados por Siena Agudong (Sue Snell), Josie Totah (Tina Blake) y Kate Siegel (Adelaide) se perfilan como figuras con posibilidad de retorno, al haber sobrevivido a los eventos centrales del tramo final de la primera temporada.

​Hasta el momento, Prime Video no ha fijado una fecha oficial de lanzamiento ni ha confirmado la totalidad del elenco que integrará la producción de los nuevos episodios.